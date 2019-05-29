Halil Bezmen ve Selma Türkeş'in oğulları Fuad Bezmen ile Aldo Group'un veliahdı Sevda Doğan, önceki yıl Bodrum'da rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle süslemek için çok beklemeyen Bezmen çifti, mutlu son için artık gün sayıyor. Doktorunun bu haftaya gün verdiği ve normal doğum yapmak isteyen Sevda Hanım ile ilk torununu kucağına alacağı günü iple çeken Selma Hanım'ı Hotel Les Ottomans'da gördüm. İkisinin de heyecanı gözlerinden okunuyordu. Umarım anne de, bebek de sağlıkla kurtulur.