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BÜLENT CANKURT
29 Mayıs 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Doğum için gün sayıyorlar

Halil Bezmen ve Selma Türkeş'in oğulları Fuad Bezmen ile Aldo Group'un veliahdı Sevda Doğan, önceki yıl 'da rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle süslemek için çok beklemeyen Bezmen çifti, mutlu son için artık gün sayıyor. Doktorunun bu haftaya gün verdiği ve normal doğum yapmak isteyen Sevda Hanım ile ilk torununu kucağına alacağı günü iple çeken Selma Hanım'ı 'da gördüm. İkisinin de heyecanı gözlerinden okunuyordu. Umarım anne de, bebek de sağlıkla kurtulur.

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