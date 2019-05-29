Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine mensup Faruk Çolakoğlu ile mutlu mesut bir aşk yaşayan Özge Ulusoy da tutumlu çıktı. Giymediği eşyaları paraya çevirmek isteyen Ulusoy; ikinci el giysilerin satıldığı eticaret uygulaması Dolap'ta, ünlü markalara ait elbise ve ayakkabılarından oluşan 66 parça eşyasını satışa çıkardı. 24 saat içinde de 12'sini satmayı başardı. Siteye en son baktığımda, 47 parça kalmıştı. Daha önce Çağla Şıkel de 69 parça eşyasını bu sitede satmış ve gelirini Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlamıştı.