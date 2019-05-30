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BÜLENT CANKURT
30 Mayıs 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Nur içinde yat Metin Ağabey

Hayat ne acayip... Aynı günün sabahında yıllardır anne olmak için yanıp tutuştuğunu bildiğim arkadaşım 'den bebek müjdesi alıyorum; akşamında da çok sevdiğim Metin Aşık ağabeyimizi kaybettiğimizi öğreniyorum. Yaklaşık 30 yıldır tanıdığım dostum, ağabeyim, en sevdiğim Fenerbahçeli, iyi kalpli , babam gibi çok erken aramızdan ayrıldı. Allah gani gani rahmet eylesin. Başta sevgili eşi Hülya Abla ve çocukları Murat ile Eda olmak üzere, tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Nur içinde yatsın...

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