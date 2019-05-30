Şef Mehmet Özer ile 12 yıllık evliliği iki yıl önce sürpriz bir şekilde biten ünlü top model Tülin Şahin, geçen ay da sürpriz bir şekilde ikinci kez gelin olmuştu! Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile bu sürpriz evliliğinin nedeni bebekmiş meğer! Evet; Şahin ile Noronha da, son yıllarda ülkemizde çok revaçta olan 'önce bebek, sonra nikah' modasına uymuş. Çocuk istemediği için Mehmet Özer'den boşanan Tülin Şahin, Pedro de Noronha ile muradına erince, nikah masasına oturmuş.



3.5 AYLIK HAMİLE

Tülin Şahin'i, geçen perşembe, Anastasia Soare için verilen davette görmüş; ilk kez bol bir kıyafet giydiği için şüphelenmiştim doğrusu! Tahminim doğru çıktı. İki aylık hamileyken nikah masasına oturan Tülin Şahin, hamileliğinde 3.5 ayı geride bırakmış. Doğumu İstanbul'da yapmayı planlayan 38 yaşındaki Tülin Şahin de, bebeği de sağlıkla kurtulur inşallah.