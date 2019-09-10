16 yıl önce koleksiyonerliğe başlayan ve satın aldığı eserleri hapsetmek yerine paylaşmak için altı kuşaktır yerlisi oldukları Eskişehir'e müze açmaya karar veren Erol Tabanca, sonunda hayaline kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Şubat ayında temelini attığı OMM-Odunpazarı Modern Müze'nin, hafta sonu da açılışını yaptı. İstanbul'un elitlerinden sanata sevdalı 510 kişi de; hem bu tarihi açılışa tanıklık etmek, hem de Erol Tabanca'nın mutluluğuna ortak olmak için Eskişehir'e göçtü.



ŞIKLIK YARIŞI YAŞANDI

Tabancı'nın davetlileri için İstanbul'dan özel tren kaldırttığı OMM'un açılışı, çok görkemli oldu. Açılış, iş, cemiyet ve sanat dünyasının en seçkin isimlerini bir araya getirdi. Açılışın görkemi, müzenin mimarisi ve sergilenen eserler kadar davetlilerin şıklığı da görülmeye değerdi doğrusu. Bütün erkekler smokin giyerken, kadınlar da ünlü tasarımcı ve markaların en trendi kıyafetleriyle açılışta arz-ı endam eyledi.



Erol Tabanca, dünyaca ünlü Japon mimarlık ofisi KKAA'nın imzasını taşıyan müzenin yönetimini, Amerika'da sanat eğitimi gören kızı İdil Tabanca'ya emanet etti. Müzenin açılışı için bir dizi etkinlik organize eden Erol Tabanca, davetliler için İstanbul'dan Eskişehir'e iki özel hızlı tren kaldırdı.