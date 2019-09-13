Eylül ayı boyunca sanatla yatıp sanatla kalkacak olan İstanbul'un elitlerinin önceki günkü durağı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'ydi. Akbank ana sponsorluğunda 14'üncü kez kapılarını açan Contemporary İstanbul'un VIP açılışı, her yıl olduğu gibi sanat tutkunu elitlerin akınına uğradı. 23 ülkeden 74 galerinin katıldığı ve 510 sanatçının bin 400'den fazla çağdaş sanat eserinin sergilendiği fuarı adım adım gezen ünlü isimler, beğendikleri eserleri ayırtmayı da ihmal etmedi.



SIEMENS'TEN ÖZEL DAVET

Contemporary İstanbul'un Plugin Yeni Medya Bölümü'nün 2017'den bu yana sponsorluğunu üstlenen Siemens Ev Aletleri de, açılışa özel bir kokteyl gerçekleştirdi. Bu yıl ilk defa Siemens Ev Aletleri'ne özel hazırlanan Arkhe adlı eserin de sergilendiği Plugin alanı, esere eşlik eden canlı dans ve müzik performansı ile sanat ve teknolojinin heyecan verici birlikteliğine sahne oldu. BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın ve BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Hilal Merter'in ev sahipliği yaptığı kokteyle, iş ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı. Sanat, müzik ve sohbetin iç içe geçtiği kokteyle katılanlar, keyifli saatler geçirdi.