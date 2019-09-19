Doors Grubu'nun ortağı Berk Ekşioğlu'unun 50'nci doğum günüydü dün. Aslı Ekşioğlu, Ocak ayındaki 50'nci doğum gününde kendisi için Ruby'de dillere destan bir parti düzenleyen eşi Berk Bey için Alaçatı'daki The Stay Hotel'de bir kutlama organize etti. Berk Bey'in dün akşamki partisi için İstanbul'un elitlerinden yaklaşık 100'ü Alaçatı'ya göçtü. Aslı Hanım'ın, Fatih Ürek ve Murat Dalkılıç'ın sahneye çıktığı yaşgünü günlerce konuşulmuştu. Bakalım Aslı Hanım, eşi için nasıl sürprizler hazırladı! Bu parti de, bugün-yarın dile düşer bence.