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BÜLENT CANKURT
19 Eylül 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

50. yaşa özel parti

Doors Grubu'nun ortağı Berk Ekşioğlu'unun 50'nci doğum günüydü dün. Aslı Ekşioğlu, Ocak ayındaki 50'nci doğum gününde kendisi için Ruby'de dillere destan bir parti düzenleyen eşi Berk Bey için Alaçatı'daki The Stay Hotel'de bir kutlama organize etti. Berk Bey'in dün akşamki partisi için 'un elitlerinden yaklaşık 100'ü Alaçatı'ya göçtü. Aslı Hanım'ın, ve 'ın sahneye çıktığı yaşgünü günlerce konuşulmuştu. Bakalım Aslı Hanım, eşi için nasıl sürprizler hazırladı! Bu parti de, bugün-yarın dile düşer bence.

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