Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bülent Cankurt > Gözlerden uzak aşk yaşıyor
BÜLENT CANKURT
19 Eylül 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Gözlerden uzak aşk yaşıyor

Futbolcu ile olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay, yeni bir aşka yelken açtı! Boşanmanın ardından adı birçok kişiyle anılan ama sadece sosyetik işadamı Ayberk Kalkavan'la ilişkisini doğrulayan Atalay'ın yeni beyaz atlı prensi, Denizlili işadamı Çağlar Caner. Çiçeği burnunda aşıkların üç ay önce İtalya'nın Capri adasında arkadaş ortamında tanışıp flört etmeye başladığını öğrendim. Şimdilik ilişkilerini gözlerden ırak yaşayan aşıkların, herkesin alınmadığı Bebek Hotel'de sık sık buluştuğu konuşuluyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN