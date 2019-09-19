Futbolcu Caner Erkin ile olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay, yeni bir aşka yelken açtı! Boşanmanın ardından adı birçok kişiyle anılan ama sadece sosyetik işadamı Ayberk Kalkavan'la ilişkisini doğrulayan Atalay'ın yeni beyaz atlı prensi, Denizlili işadamı Çağlar Caner. Çiçeği burnunda aşıkların üç ay önce İtalya'nın Capri adasında arkadaş ortamında tanışıp flört etmeye başladığını öğrendim. Şimdilik ilişkilerini gözlerden ırak yaşayan aşıkların, herkesin alınmadığı Bebek Hotel'de sık sık buluştuğu konuşuluyor.