Bee Goddess markalı mücevherleriyle Türkler kadar yabancı ünlülerin de kalbini fetheden Ece Şirin, Londra'nın ilk ve tek Türk mücevher mağazasını açtı. Yedi yıl önce ilk butiğini Akmerkez'de açan Şirin, 7'nci yaşını Londra'da açtığı 7'nci butiği ile kutluyor. Londra'daki dünyaca ünlü alışveriş merkezi Harrods'a girmeyi başaran ilk Türk mücevher markası olma unvanına da sahip olan Bee Goddess'ın yaratıcısı Ece Şirin; mağazasını moda dünyasının en başarılı markalarının yer aldığı South Kensington, Walton Street'te açtı. Bravo...



Cate Blanchett, Kate Winslet, Madonna, Beyonce ve Rihanna'nın müdavimi olduğu Bee Goddess; dünyaya açılan bu yeni kapısında, kırmızı rengi ile adeta Türk bayrağını tasarım ve mücevher dünyasının zirvesine taşıdı.