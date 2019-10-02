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BÜLENT CANKURT
02 Ekim 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Eğitimler hobi değil iş içinmiş

Ocak'ta Mutfak Sanatları Akademisi'ne başlayıp 8 ay profesyonel aşçılık eğitimi alan , mezun olur olmaz da &FA Coach Academy Yaşam Koçluğu eğitimine başlamıştı. Meğer bu eğitimler, açmayı planladığı spor ve beslenme merkezi içinmiş. 60 saatlik yaşam koçluğu eğitimine başlayan Aslışah, eş zamanlı olarak Balance Box adıyla açacağı merkezin yerini kiralayıp dekorasyonuna da başlamış.
Çok heyecanlı olduğunu duyduğum Aslışah, sosyeteden yakın çevresi olmak üzere merkezine gelenleri, doğru besleyip spor yaptırarak sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşturacakmış. Aslışah'a hayırlı olsun diyorum.

Müşterilerini 15 kişilik gruplar halinde 21 günlük spor kampına sokacağını söyleyen , onlara paket sağlıklı ve diyet yemek servisi de yapacakmış.

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