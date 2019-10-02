Ocak'ta Mutfak Sanatları Akademisi'ne başlayıp 8 ay profesyonel aşçılık eğitimi alan Aslışah Alkoçlar, mezun olur olmaz da Marmara Üniversitesi&FA Coach Academy Yaşam Koçluğu eğitimine başlamıştı. Meğer bu eğitimler, açmayı planladığı spor ve beslenme merkezi içinmiş. 60 saatlik yaşam koçluğu eğitimine başlayan Aslışah, eş zamanlı olarak Balance Box adıyla açacağı merkezin yerini kiralayıp dekorasyonuna da başlamış.

Çok heyecanlı olduğunu duyduğum Aslışah, sosyeteden yakın çevresi olmak üzere merkezine gelenleri, doğru besleyip spor yaptırarak sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşturacakmış. Aslışah'a hayırlı olsun diyorum.



Müşterilerini 15 kişilik gruplar halinde 21 günlük spor kampına sokacağını söyleyen Aslışah Alkoçlar, onlara paket sağlıklı ve diyet yemek servisi de yapacakmış.