Bir nevi fahri konsolos gibi çalışan Süzer Holding İcra Komitesi Başkanı Baran Süzer, dünyaca ünlü isimleri İstanbul'a davet edip onlara şehrimizi tanıtmaya devam ediyor. Dördüncü kez ünlü isimleri İstanbul'a davet eden Süzer; onlar için Süzer Plaza Penthouse'da artık gelenek haline gelen muhteşem bir parti verdi. Süzer'in cuma akşamı An Irrestistanbul (Dayanılmaz İstanbul) adıyla verdiği partiye, 100'ü yabancı misafirlerinden oluşan yaklaşık 150 davetli katıldı. Daha önceki partilerinde; Bar Refaeli, Kiera Chaplin, Roger Sanchez gibi pek çok ünlüyü ağırlayan Süzer'in bu seferki konukları arasında, Victoria's Secret melekleri Josephine Skriver ve Lorena Rae ile Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas da vardı.



PARTİ HERKESİN DİLİNDE

Önce DJ Murat Tokuz'un, ardından da DJ Ruckus'un çaldığı müziklerle Boğaz manzarası eşliğinde unutulmaz bir gece geçiren yabancı konuklar, İstanbul'un elitleriyle tanışıp kaynaşma imkanı da buldu. Bu parti de, Baran Süzer'in daha önceki partileri gibi günlerce dillerden düşmeyecek gibi görünüyor.



Özlem Süer'den özel koleksiyon

Türkiye'nin ilk likit ve saşe kolajen ürünlerine sahip Voonka Beauty Serisi, ambalaj tasarımlarını emanet ettiği ünlü modacı Özlem Süer ile gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini ekledi. Süer, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'un (MBFWI) bu yıl da destekçileri arasında olan Voonka Beuaty için bir kapsül koleksiyon hazırladı. Koleksiyon, defile öncesinde düzenlenen bir etkinlikle görücüye çıktı. Süer'in yarın MBFWI'de sunacağı İlkbahar Yaz'20 koleksiyonunda, Voonka Beauty için tasarladığı kapsül koleksiyon da yer alacak.



Camia Kaynar'ı istiyor

Eksen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaynar, Beşiktaş camiasının da en sevilen isimlerinden biridir. Beşiktaş Kulübü, yeni başkanını seçmeye hazırlanırken, Kaynar'a aday olması için çeşitli çevrelerden baskı yapıldığını duyuyorum. Kaynar'ın, camiayı bir arada tutacak yegane isim olduğunu düşünen kulübün önde gelenleri "Başkan sen ol" diyormuş. Çok başarılı olacağını düşündüğüm Erol Kaynar, bakalım aday olacak mı...