600 milyon dolarlık servetiyle 'En Zengin 100 Türk' listesine bu yıl 56'ncı sıradan giren Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Sabancı ile şarkıcı Mirkelam'ın 2012 yazında Bodrum'da başlayan aşkları doludizgin devam ediyor. Müstakbel damadı ile arasının gayet iyi olduğunu bildiğim Neslihan Sabancı, kızının sevgilisi Mirkelam'ı sahnede ilk kez canlı izledi. Küçük gelini Melis Sabancı'yı da alıp Mecidiyeköy'deki Dada Salon'a Mirkelam'ı dinlemeye giden Neslihan Hanım, konserin ardından da kulise gidip müstakbel damadını tebrik edip birlikte fotoğraf çektirdi. Bence bu fotoğraf, Sabancı Ailesi'nin, 'sanatçı damat' fikrini kabullenmiş olduğunun göstergesi.



Eczacıbaşı'ndan anlamlı ödül

Eczacıbaşı Topluluğu, kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1959 yılında başlattığı 'Bilime katkı, başarıya ödül' geleneğini, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ile sürdürüyor. Tıp Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi Prof. Dr. Marsel Mesulam oldu. Evrensel bilime en üst düzeydeki katkıları ve ülkemizdeki pek çok akademisyen ve bilimsel etkinliğe verdiği yakın destek nedeniyle bu ödüle layık görülen Mesulam'a ödülünü, Bülent Eczacıbaşı verdi.



Törende; Tıp

Bilim Ödülü

Ahmet Höke'ye,

Tıp Teşvik Ödülü

Uğur Canpolat'a,

Bilimsel Araştırma

Destek Ödülü

Ceyda Açılan

Ayhan'a, Tıp

Öğrencileri Proje

Ödülü ise Sena

Alptekin'e verildi.

(Soldan sağa)



Ünlü modacıdan eğitime destek

Türk modasının duayenlerinden Vural Gökçaylı, 'Perspective' adını verdiği 40 parçalık koleksiyonunu, 18 Ekim'de, Bir Demet Umut Derneği için sergileyecek. Fairmont Quasar'da gerçekleşecek gecede, derneğe bağışlanan antika ürünler de müzayedeyle sahiplerini bulacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde iklim şartları ve maddi imkansızlıklar içerisinde eğitimlerini sürdürmeye çalışan başarılı çocuklara destek olmak için düzenlenen bu geceye kayıtsız kalmayın.



ALYA'DAN SEVILEN ŞARKILAR

İstanbul elitlerinin favori mekanlarından olan Nişantaşı'ndaki Frankie, pazartesiden cumartesiye ev sahipliği yaptığı canlı müzik performanslarına devam ediyor. Bu akşam, 90'ların sevilen Türkçe parçalarına ve yabancı şarkılara kattığı, kendine has yorumu ile büyük ilgi gören Alya sahnede olacak. Tecrübeyle sabittir ki; Alya'nın güçlü sesi ve müthiş sahne enerjisi ile harika bir gece geçirebilirsiniz.

