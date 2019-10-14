Yıllar önce Emir Tamer ile nişanlanıp birkaç ay sonra nişanı atan iç mimar Mina Somer, yurt dışında sessiz sedasız gelin olmuş. Mina Hanım, evlendiğini saklamıyor ama eşiyle ilgili müthiş bir gizem var! Çünkü en yakınları bile damat beyin kim olduğunu bilmiyor! Bu arada Mina Hanım, sosyal medyadan eşinin fotoğrafını paylaşıp adını gizleyerek olaya daha da gizem katıyor. En son, yandaki fotoğrafı koyup altına "Arap zannedenler mi istersin, Beyrutluymuş diyen mi... İtalyanı çok duyuyordum da buna çok güldüm. Siz hâlâ sabah 07.00 sporunda bile beni konuşuyorsunuz. Arap marap değil kocam; Türk..." diye yazmış. Ancak isim yine yok! Şimdi sosyetenin top 10'daki bir numaralı konusu, Mina Somer'in kocasının kimliği. Bakalım bu gizemin altından ne çıkacak...







Moda tutkunları partide buluştu

Dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar'ın Türk edisyonu Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un açılışında Beymen Morini'de moda tutkunu ünlüleri bir araya getirdiği bir parti düzenledi. Feryal Gülman, Mine Kalpakçıoğlu, Ayşe Kucuroğlu gibi pek çok konuğun buluştuğu, Harper's Bazaar Türkiye ve U.S. Polo Assn. iş birliğiyle gerçekleşen partiye, DJ Tankut Karakurt'un müzikleri ve Morini'nin keyifli ambiyansındaki lezzetli ikramları eşlik etti.







Çok özel bir konser

18 Ekim'de, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında, Turkcell Platinum Sahnesi'nde çok özel bir konser olacak. Konserde, Türk müziğinde bambaşka rüzgarlar estiren Dilek Türkan, Erkan Oğur ve Derya Türkan'ın katılımlarıyla akustik performans gerçekleştirecek. Sevilen şarkılara farklı yorumlar getiren Dilek Türkan'ın bu özel konserini bence kaçırmayın.



