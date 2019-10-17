Suriye sınırında teröristleri temizleyip güvenli bölge oluşturmak için başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için birçok sanatçımız, konser veya gösteri gelirini Mehmetçiğe bağışlıyor.

Demet Akalın, Yusuf Güney, Berkay, Linet, Murat Boz, Kenan Doğulu gibi birçok sanatçı bağışlarıyla Mehmetçiğimizin yanında olduğunu gösterirken bu duyarlı davranış fazla geçmeden iş dünyasına da yansıdı.



İLK ADIMI MEHMET ZİYLAN ATTI

İş dünyasında ilk adımı atan Ziylan Grubu Başkanı Mehmet Ziylan oldu. Mehmet Ziylan, grup şirketlerinden FLO'nun önceki gün, en çok ciro yapan mağazasının gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.

Mehmetçik için büyük bir moral olan bu bağışların devamının geleceğinden hiç şüphem yok. Allah Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin.



BAYRAMDA REKOR İÇİN DALACAK

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen, bu kez mağara dalışında dünya rekoru kırmanın peşinde. Ercümen, 28 Ekim'de, buzul döneminden kalıntılar taşıyan ve dünyanın en özel yerlerinden biri olan Gilindire Mağarası'na dalacak. Mağarada "Paletsiz Kategori"de rekor denemesi yapacak olan Ercümen, bu alanda kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyor. Milli sporcu nefesini, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen; bayrak uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tutacak.



ÇOK SEVİLİNCE DEVAMI GELDİ

Moda direktörü Melis Ağazat, Koton için yaz sezonunun en çok tercih edilen etek modellerinin yer aldığı bir koleksiyona imza atmıştı. İlk koleksiyonun başarısının ardından Ağazat ile Koton ikinci kez işbirliğine gitti. Sonbahar- kış sezonu için her tarz ve vücut tipine uygun tasarımlar hazırladığını söyleyen Ağazat, yeni cicilerini önceki gün Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ile birlikte verdikleri bir davetle tanıttı.