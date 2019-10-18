Nisan 2016'da Kıbrıs'taki Kaya Artemis Otel'de evlenen Doruk-Tuğana Kaya çiftinin mutlu evliliklerini bir bebekle süslemeye hazırlandığını ilk bu köşede okumuştunuz.

Önceki gün New York'tan müjdeli haber geldi. Tuğana Hanım, 15 Ekim'de Alara adını verdikleri kızını normal yolla dünyaya getirmiş.

Görenlerin söylediğine göre Tuğana Hanım'ın da, minik Alara'nın da sağlık durumu gayet iyiymiş.

Bu arada ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Doruk Bey, kızı dünyaya gelene kadar heyecandan dokuz doğurmuş!

Umarım bebeklerini sağlıkla büyütürler.



Dedikoduları bitiren fotoğraf

Son zamanlarda evliliklerin üzerine sıkça musallat olan kara bulutlar, Merve-Moris Kohen çiftinin 8.5 yıllık evliliklerinin üzerinde de dolaşıyordu. Evliliklerini kurtarmak için uğraşan çiftin, dostlarının da yardımıyla barış çubuklarını tüttürdüğünü öğrenince sevinmiştim.

Yalnız bir süredir ortalarda çiftle ilgili yine tatsız dedikodular dolaşmaya başlamıştı. Meğer sadece dedikoducuların uydurduğu bir yalanmış. İşte mutluluklarının kanıtı...



Sıra dışı tasarımlara bayıldılar

Dünyaca ünlü sanatçılar Simon ve Nikolai Haas ile ünlü kreatif direktör Elad Yifrach'ın tasarım markası L'Objet'nin birlikte hayata geçirdiği L'Objet Haas Brothers koleksiyonu, İstanbul'un elitlerinin beğenisine sunuldu. Gönül Madra ve Enis Karavil'in evsahipliğinde, tasarım adresi Luxuria'nın yeni mağazasında düzenlenen davete ünlüler akın etti. Tüm dünyayı kendine hayran bırakan, her parçası arzu nesnesi olarak öne çıkan koleksiyona bizimkiler de bayıldı.



Ünlü modacı mağaza açıyor

Çok iyi bir moda eğitimi alan ve 15 yıl boyunca ünlü markalarla işbirliği yapan Tuba Ergin, üç yıl önce kendi adını taşıyan markasını yaratmıştı. Koleksiyonlarını; sıra dışı, güçlü, çevreye duyarlı ve rafine kadınlar için tasarlayan Tuba Ergin, markasıyla kısa sürede büyük yol katetmişti. Duydum ki, özgün stili ve ayrıcalıklı tasarımlarıyla ünlü moda tasarımcısı, ilk mağazasını 23 Ekim'de Akasya AVM'de açıyormuş. Moda tutkunlarına duyurulur...

