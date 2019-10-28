Türk dizi sektöründe yaşanan hareketlilik, ünlü isimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dizi yapımcılarının, evlerini set için kullanmak üzere önerdikleri astronomik rakamlara hayır diyemeyen isimlere Sibel Bilgiç de eklenmiş meğer! Feryal Gülman, Ahmet-Neslihan Kozanoğlu, Ebru Mengenecioğlu, Murat-Arzu Atabarut ve Ünsal- Neşe Sert gibi, şarkıcı Sibel Bilgiç de modaya uyup evini dizi seti için kiraya vermiş.



KULELİ MANZARALI OFİS ONUN

Şarkıcı Sibel Bilgiç'in Kuruçeşme sahilindeki dairesi, Yasak Elma dizisinde kullanılıyormuş. Diziyi hiç izlemedim ama izleyenlerin söylediğine göre; dizideki Halit Argun'un (Talat Bulut) enfes Kuleli manzaralı ofisi, aslında Bilgiç'in dairesiymiş. Bilgiç, dairesini kaça kiralamış öğrenemedim ama böylesi daireler için bölüm başına 15-20 bin liralık ücretler konuşuluyor! Bakalım, bu tatlı kazançtan nasibini alacak bir sonraki tanıdık isim kim olacak...

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Cicilerini tanıtacak



Sosyeteden Arzu Sabancı ve Derin Mermerci Aydın, tasarımcılığa soyunup Türkiye'nin ünlü moda markaları için koleksiyonlar hazırlamıştı. Stiliyle dikkat çeken isimlerden Feryal Gülman da bu modaya uymuş ve Barrus London ile işbirliğine gitmişti. Yaz başından bu yana bazı davetlere kendi tasarımıyla katılan Feryal Hanım, herkesten tam not almıştı. Duydum ki; Barrus by Feryal Gülman koleksiyonunun tamamı, perşembe günü bir davetle tanıtılacakmış. Giyim kuşama düşkün isimlerin bu davete akın edeceğine hiç şüphem yok.

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Bu sergi kaçmaz



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 1912-1938 yılları arasında Türk ve dünya basınında yer alan haberlerinin bulunduğu 'Türk ve Dünya Basınında Atatürk' adlı koleksiyon kitap sergisi, Ekavart Gallery'de açıldı. 'Zamansız bir koleksiyon kitap' olarak gösterilen eşsiz eserler, Atatürk'ün haberleri için hazırlanan en kapsamlı ilk ve tek kaynak niteliğinde. 11 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek serginin açılış davetine büyük ilgi vardı. Bu sergiyi kaçırmayın.

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Gençler Mona'yı çok sevmiş



Eksen Grup'a ait, Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan gece kulübü Barcode'un yerine Mona adlı yeni bir mekan açılmış. Mekan, farklı konsepti ve menüsüyle gençlerin radarına girmiş. Mona, gece yarısından sonra da günümüzün popüler parçalarının çaldığı gece kulübü olarak hizmet veriyormuş. Varol Kaynar, "Genç neslin eğlenmek için yeni bir mekana ihtiyacı vardı. Biz bu eksiği giderdik" dedi.