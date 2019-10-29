Arzu Sabancı'nın gelin adayı Nazlı Kayı, evliliğe giden bir ilişki yaşadığı sevgilisi Hacı Sabancı gibi sanata sevdalı. Londra'da hukuk okumasına rağmen ruhuna hitap eden sanatın peşinden giden Kayı, İstanbul'a döndükten sonra İstanbul Modern'de sanat tarihi dersleri almıştı. Yaklaşık 2.5 yıldır flört ettiği sevgilisi Hacı Sabancı ile Türkiye ve dünyada neredeyse gezmedik sergi ve müze bırakmayan Kayı, bu konuda daha iyi olmak için Koç Üniversitesi'nin iki yıllık Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı'na yazılmak istiyordu. Ancak öğrendim ki, başvuru tarihini kaçırdığı için bu hayali maalesef seneye kalmış.



BEKLENEN OLUYOR!

Oyuncu Hande Subaşı ile 'güzel adam' diye hitap ettiği sevgilisi Alican Ulusoy'un mutluluğu herkesin dilinde. Geçmişte 'çapkınlar ligi'nin as oyuncularından olan iş insanı Alican Ulusoy'un bu kez başının bağlanacağına, herkes gibi, ben de kesin gözüyle bakıyordum. Şimdilerde Berlin'de baş başa romantik bir tatil yapan çiftle ilgili müjdeli haber geldi. Henüz tarih netleşmemiş ama çok yakında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanacaklarmış. Mutlukları daim olsun.



Golf sporuna destek turnuvası

Limak Holding, golf sporuna destek olmak için Bodrum'da başlattığı golf turnuvasını İstanbul'a taşıdı. Hafta sonu Kemer Country Club'da 'Limak Kemer Golf Cup' adıyla düzenlenen turnuva, iş ve cemiyet hayatından en ünlü golfçüleri bir araya getirdi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in de mücadele ettiği ve toplam 280 golfçünün katıldığı turnuvanın kazananları, renkli bir törenle ödüllerini aldı.

