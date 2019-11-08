Giyim zevkini, keyif aldığı bir işe dönüştüren ülkemizin stil ikonlarından Arzu Sabancı, önceki gün sınırlı sayıda üretilen yeni sezon cicilerini Özel Alışveriş Partisi ile moda tutkunlarının beğenisine sundu. Alışveriş partisine davetli bir arkadaşımın söylediğine göre; davette kelimenin tam anlamıyla bir alışveriş çılgınlığı yaşanmış! "Senin sosyetikleri görmen lazımdı. O hanım hanımcık bildiğin isimler, soyunma odalarının önünde neredeyse birbirlerini paralayacaklardı. Kavga edenler mi istersin, beğendiği ürünleri birbirlerinin ellerinden almaya çalışanlar mı istersin; vallahi inanamadım..." diyen arkadaşımı dinleyince benim de ağzım açık kaldı. İyice alışveriş hastası olmuşlar!!!



ANDY WARHOL iÇiN BiR ARAYA GELDİLER

Merakla beklenen Andy Warhol sergisi, önceki akşam gösterişli bir partiyle UNIQ Expo'da kapılarını açtı. UNIQ Expo kurucusu Alper Eyüboğlu ev sahipliğinde gerçekleşen açılış partisine katılan iş ve cemiyet hayatından sanat tutkunu ünlü isimler, sergiyi herkesten önce görmenin keyfini yaşadı. Ünlü konuklar, sergide yer alan Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol ve bu akımın temsilcilerinden Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist'in 100'den fazla orijinal eserini tek tek inceledi.



İMZAYA İNANMIYORLAR!

Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger'in, iki yıldır flört ettiği Lucca'nın müdürü Bahadır Güceer'le evlendiğine dair, ortaya bomba bir haber atıldı! Herkes gibi ben de, ilk evliliğini Osmantan Erkır ile yapan Ediger'in, Bahadır Güceer ile üçüncü evliliğini yapacağını düşündüğüm ve Instagram sayfalarına tebrik yağdığı için evlendiklerine inandım. Meğer evlenmemişler! Üstelik böyle çok mutlu olduklarını söyleyen çift, nikah defterine atılacak imzaya da inanmıyormuş!

