Esas Holding CEO'su Kazım Köseoğlu'nun eşi Irmak Köseoğlu, "Çocuk da yaparım, kariyer de" diyenlerden. Mayıs 2013'te ilk oğlunu, Nisan 2015'te ikinci oğlunu ve bu yılın Ocak ayında da üçüncü oğlu Ali'yi dünyayı getiren Irmak Hanım, oğullarını büyütürken, akademik kariyer de yapıp geçen yıl doktorasını almıştı. Duydum ki; Dr. Irmak Köseoğlu, üç aydır hem de iki üniversitede birden ders vermeye başlamış. Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de Lüks Markalar ve Reklam derslerine giriyormuş.

Vallahi Bravo... Hiç ihtiyacı olmamasına; en büyüğü 6, en küçüğü 10 aylık üç çocuk büyütmesine rağmen iki üniversitede birden ders veren Irmak Hanım'a kocaman bir alkış. Davet davet gezen sosyetik hemcinsleri belki feyzalır...



KEBAP ÜSTÜ EĞLENCE!

Yazın Alaçatı'da başarılı bir sezon geçiren ünlü işletmeci Mehmet Davran, İstanbul'a yeni bir mekanla döndü: Meftun. Ortaköy'den Ulus'a çıkan yolda, 15 Kasım'da kapılarını aralayacak olan Meftun'un sahnesinde Mert Davran ve Aslızen olacak, cumartesileri de ünlü isimler sürpriz yapacak. En meşhur ustaların elinden çıkacak kebapların servis edileceği mekanda, kebap üstü eğlenceye 'meftun' olacağınız kesin.



KOSİFLER'E İLK KIZ TORUN GELİYOR

Mart 2012'de Hakan Kosif ile evlenip Brezilya'dan ülkemize gelin gelen Evelize Kosif'in ikinciye hamile olduğunu ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. Maalesef sonu tatsız biten üç hamileliğinin ardından Ocak 2018'de, adı 'Tanrının hediyesi' anlamına gelen oğlu Theo'yu kucağına alan Evelize Hanım'a, Allah bu kez ikiz nasip etti. Bu arada kızları Hilal Piles'ten de iki erkek torunu olan Kosifler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kosif ve eşi Meral Hanım'a ilk kız torun geliyor. Evelize Hanım'ın ikizlerinin biri kız, biri erkek.

