Bir yıl içinde 1.333 milyar dolarlık mülk satın alan Serdar Bilgili ile Amerikalı ortağı Michael Shvo, Tommy Hilfiger ile Doğuş Grubu'ndan satın aldıkları Miami'deki The Raleigh Miami Beach'i renove edip önceki akşam bir davetle açtılar. Ortaklar, sekiz ay önce satın aldıkları Miami'nin en önemli otelini, şehrin en güzel zamanına yetiştirmeyi de başardılar. Art Basel Miami için dünya jet-set'i Miami'ye göçmüşken, otellerinin yarım dönümlük bahçesinde, 'Les Lalanne' olarak anılan Fransız çağdaş sanatçı Claude Lalanne ve eşi François- Xavier Lalanne'nin sanat enstalasyonunu sanatseverlerin beğenisine sundular.



TÜRKLER DE VARDI

Bilgili ile Shvo, aynı zamanda Art Basel'in paralel etkinliği olan enstalasyonu görmek için gelen dünyaca ünlü isimleri otellerinde ağırladı. Ortakların konukları arasında Türkiye'den de birçok ünlü isim vardı.



İki tasarımcı bir koleksiyon

Tüm dünyada büyük ilgi gören mücevher markası Begüm Khan'ı yaratan Begüm Kıraoğlu, Hollywood yıldızlarının ayakkabıcısı, Aquazzura markasının yaratıcısı Edgardo Osorio ile işbirliği yaptı. Moda dünyasının iki parlak ismi, Begüm Khan for Aquazzura adıyla bir kapsül aksesuar koleksiyonu hazırladı. 24 ayar altın ile kaplanmış bronzdan yapılan, Aquazzura'nın meşhur ananası ile Begüm Khan'ın böceklerinin yer aldığı koleksiyondaki kolye, küpe ve el çantası, her kadının sahip olmak isteyeceği türden parçalar.



Babasına veda etmeye geldi

Eşi Ahmet Yalman ile 2013'de Vaniköy'deki yalılarını kiraya verip Barselona'ya yerleşen, son Sadrazam Tevfik Paşa'nın torunu Aylin Okday yasta. Duydum ki; tanıma şerefine nail olduğum, tam bir İstanbul beyefendisi olan babası Ali Güven Okday, hakkın rahmetine kavuşmuş. Aylin Hanım, acı haberi alır almaz eşi ve kızıyla İstanbul'a gelmiş. Yarın Levent Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilecek olan Ali Güven Bey'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.