Sevil Sabancı'nın yüzen sarayı Sexy Fish de dahil olmak üzere dünya çapında milyon Euro'luk yatlara imza atan tasarımcı Rıza Tansu'nın 58 yaşında üçüncü kez baba olacağını yazmıştım. İki yıl önce sessiz sedasız Havana'da evlendiği Kübalı eşi Yaima Ortiz, yine sessiz sedasız bebeğini dünyaya getirmiş. Rıza Bey'den tam 20 yaş küçük olan 1981 doğumlu Kübalı gelinimiz, kendisi gibi siyahi bir bebek doğurup Rıza Bey'e ilk kız bebek sevincini yaşatmış. Tansu çifti, kızlarına Rayn adını vermiş.



İLK EŞİNDEN İKİ OĞLU VAR

Rıza Bey'in yıllar önce boşandığı ilk eşi Şehnaz Vardar'dan biri 26, diğeri 23 yaşında boyunca iki oğlu vardı. 2004- 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Küba Kadın Voleybol Milli Takımı formasını da giyen Yaima Hanım, kısa sürede eski formuna kavuşmayı da başarmış. Umarım kızlarını sağlıkla büyütürler.



Özel koleksiyona çok özel davet

Mücevher markası Begüm Khan'ı yaratan Begüm Kıraoğlu'nun, Hollywood yıldızlarının ayakkabıcısı, Aquazzura markasının yaratıcısı Edgardo Osorio ile işbirliği yaptığını yazmıştım. Aynı zamanda yakın arkadaş olan iki tasarımcı, Osmanlı takı tarihi ve mirasını temsil eden bronzdan üretilen göz alıcı küpe, kolye ve clutch'lardan oluşan koleksiyonu iki hafta önce Londra'da tanıtmıştı. Geçen hafta da cicilerini İstanbullu moda tutkunlarının beğenisine sundular. Her kadının sahip olmak isteyeceği türden parçalara, herkes bayıldı.



İlk tahminler tuttu!

Hitay Holding'in patronu Emin Hitay, üç yıl önce 20 küsur yıllık eşi Çiğdem Eşrafzade'den boşanıp arayı çok açmadan Zeynep Rendeci ile flört etmeye başlamıştı. Başlarda herkes bu ilişkinin çok uzun soluklu olmayacağını konuşsa da, iki yılı aşkın bir süredir devam ediyordu. Hatta yaptığı jestlerle sevgilisinin ayağını yerden kesen Emin Bey'in ikinci kez nikah masasına oturabileceği konuşuluyordu. Ancak duydum ki, ilk tahminler tutmuş! Emin Bey, birlikte yaşadıkları sevgilisi Zeynep Hanım ile hem yolunu, hem de evini ayırmış. İkisi için de hayırlı olur inşallah.