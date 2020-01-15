ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler Projesi'nde yer alan genç müzisyenler, önceki akşam Zorlu PSM'de yine harika bir konsere imza attı. Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran'ın onur konuğu olduğu gecede, New York'ta düzenlenen Young Artist Guild yarışmasını kazanan ÇEV bursiyeri çello sanatçısı Cemal Aliyev solistti. Projenin daimi destekçisi Halit Ergenç ve klasik müziğin yıldızlarından İngiliz keman sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı.



11'İNCİ KONSER

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri'nin ev sahipliğinde Zorlu PSM'de 11'incisi gerçekleşen konsere ilgi büyük oldu. Ünlü şef İbrahim Yazıcı'nın yönettiği Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde konser veren genç müzisyenler, performanslarıyla izleyenleri büyüledi ve dakikalarca ayakta alkışlandılar. Gençlere ve çocuklara rol model olan, dünyanın önde gelen yarışmalarında ülkemizi başarıyla temsil eden bu Genç Yetenekler, çok daha fazla desteği hak ediyor. Çorbada tuzu olan herkesin gönlüne sağlık.



Şaşırtan ayrılık

1.5 yıl evli kaldığı Tuba Ünsal'dan 2012'de boşanan Murat Pilevneli, aradığı aşkı üç yıl sonra Aslı Pamir'de bulmuştu. Aslı Pamir ile Murat Pilevneli, herkesin örnek gösterdiği bir aşk yaşıyordu. Ayrıca, sanat dünyasının etkili isimlerinden olan Murat Pilevneli'ye bu aşk çok iyi gelmiş, Aslı Hanım'ın da desteğiyle bir yılda iki sanat galerisi açmıştı. Ancak ne olduysa aşıkların arasında kara kedi girmiş; yaklaşık bir ay önce ayrılmışlar! Mutluluklarına birçok kez şahitlik ettiğim çift, umarım aralarındaki sorunu çözer ve barış çubuklarını tüttürmeyi başarır.