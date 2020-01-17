Dört yıl önce eşi Mustafa Koç'u kaybeden Caroline Koç ile ilgili bomba bir dedikodu duydum. Önce ciddiye almadım ama Caroline Hanım'a yakın farklı birkaç kişiden daha aynı dedikoduyu duyunca ve sözüne güvendiğim bir kişi de dedikoduyu doğrulayınca yazmadan edemedim. Şimdi sıkı durun; Caroline Koç, Kamil Tatari adlı İzmirli bir iş insanı ile aşk yaşıyormuş.



ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞMÜŞ

Caroline Hanım'ın, hemşehrisi olan Kamil Tatari ile tanışıklığı çok uzun yıllara dayanıyormuş. Hatta, Kamil Bey, Mustafa Koç'un da İsviçre'den okul arkadaşıymış. Caroline Hanım ile Kamil Bey'in yıllara dayanan arkadaşlığı birkaç ay önce aşka dönüşmüş. Aşklarını çok yakın çevreleriyle paylaştıklarını öğrendiğim Caroline Hanım ile Kamil Bey'in, birkaç kez yurt dışına tatile gittikleri, yurt içinde gözlerden uzak yerlerde arkadaşlarıyla sosyalleştikleri de kulağıma geldi. Merhum eşi Mustafa Koç'un adını yaşatabilmek için birçok projeyi hayata geçiren Caroline Hanım'a bu aşkın çok iyi geldiği de konuşuluyor.



DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYOR

Adını taşıyan markası ile Kate Hudson ve Rita Ora gibi onlarca dünya yıldızını giydiren modacı Selma Çilek Çiftçi'nin anne olacağını ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. Sinan Çiftçi ile mutlu evliliğini oğluyla perçinlemeye hazırlanan Selma Hanım, hamileliğinde 36'ncı haftaya ulaştı. Yani Jr. Çiftçi iki haftaya kadar aileye katılabilir. Ancak Selma Hanım hiç de öyle birkaç haftaya doğum yapacak gibi görünmüyor. Bu kiloyla bence, ikinci hamileliğini 7 kilo ile tamamlayıp rekor kıran Ebru Şallı ile yarışır.



Kısa film için görkemli tören

Sabancı Vakfı'nın 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla bu sene dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu. Dijital yalnızlık temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ev sahipliğinde gerçekleşti. İş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin de katıldığı törende, kazananlara ödülleri verildi. Sanata katkı sağlayan herkesin gönlüne sağlık.