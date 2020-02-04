Çapkınlar Ligi'nin bir dönemki as oyuncularından olan iş insanı Alican Ulusoy, jübile yapıyor! Evet, yanlış okumadınız... Bir dönemin hızlılarından olan Alican Ulusoy, kendisine 'güzel adam' diye hitap eden oyuncu sevgilisi Hande Subaşı ile nikah masasına oturuyor. Geçen yıl Ulusoy'un ablası Merva Bilginer'in 19 Mayıs'taki doğum günü partisinde tanışıp flört etmeye başlayan aşıklar, ilişkilerinin birinci yılı dolmadan evlilik yolunda ilk adımı atmaya karar vermişler. Büyük gün ise 4 Nisan...



DÜĞÜN EYLÜL'DE...

4 Nisan'da, Hande Subaşı'nın annesinin evinde aile arasında gerçekleşecek bir törenle nişanlanacak olan çift, arayı çok açmadan da gelin-güvey olacak. Mutlulukları herkes tarafından parmakla gösterilen çift, 22 Eylül'de Londra'daki Türk Konsolosluğu'nda vuslata erecek. Benim gibi herkesin birbirlerine çok yakıştırdığı çiftin mutluluğu umarım daim olur. Bir yastıkta kocasınlar...



İSTANBUL'UN EN YENİSİ

Geçen yaz Bodrum'daki The Editon'un dümeninde olan Emre Ergani, kış sezonunda Karaköy'deki JW Marriott Istanbul Bosphorus'a check-in yaptı. Otelin tüm yeme-içme işini üstlenen Ergani, oteldeki sekiz farklı mekandan "gözbebeğimiz" dediği Octo'yu lezzet tutkunlarıyla buluşturdu. Henüz gidip görmedim ama gidenlerin söylediğine göre Portekizli şef Jorge Lavos Costa, harikalar yaratıyormuş. Lezzeti ve manzarasıyla kısa sürede nam salan mekanı ben de merak içindeyim; en kısa zamanda gitmek şart oldu.



'PLAYBOY DOKTOR' YİNE BEKAR GEZİYOR!

Bir dönem yaşadığı aşklarla adı 'playboy doktor'a çıkan Op. Dr. Mehmet Tekinel, 2013'te durulup pilates eğitmeni Canan Cemali ile nikah masasına oturmuştu. Öğrendim ki; 3 yaşında bir kızları olan çift, evlendikleri gibi sessiz sedasız boşanmış! Bir dönem sevgililerini hep sosyetenin kadınları arasından seçen; Güliz Onursal, Aysun Kibar, İmregül Gencer ve Sevil Sabancı ile flört eden Mehmet Tekinel, bakalım hangi tanıdık isimle sahalara geri dönecek?