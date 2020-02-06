İki gündür mutlu haberler veriyorum, diye sevinirken maalesef yine 'mutsuz' bir haberim var! Evliliği, evcilik oyunu gibi görenler arasına, armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun oğlu Kemal Bey ile gelini Reyhan Hanım da katıldı! Baba Kahraman Bey'in 49 yıllığına kiraladığı Atatürk'ün yatı Savarona'da Temmuz 2013'te düğün yapan, altı yaşında bir kızları olan çift boşanıyor...



GELİN DAVAYI AÇTI

Öğrendim ki, yedi yıllık evliliği bitirmek isteyen, 'Kalp Atışı' ve 'Ufak Tefek Cinayetler' dizilerinde konuk oyunculuk da yapan gelin Reyhan Hanım olmuş.

Aralarındaki sorunu öğrenemedim ama Reyhan Hanım, yaklaşık bir ay önce avukatı Aslı Hatemi aracılığıyla eşi Kemal Bey'den boşanmak için mahkemeye başvurmuş, dilekçesinde maddi-manevi 5 milyon lira da tazminat istemiş. Görünen o ki, dullar nüfusuna iki kişi daha eklenecek...



Özel davete özel konuklar

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, ekonomi ve gösteri dünyasının önemli isimlerini buluşturan bir davete evsahipliği yaptı. Pera Palas Otel'de gerçekleşen davetin onur konukları ise, ünlü yatırımcı John Burbank ve Tunus Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Devlet Başkanı Habib Bourguiba'nın yeğeni Tarak Ben Ammar'dı. Burbank ve Ammar, davette İstanbul'un elitleri ile sohbet edip kaynaştı.



Bir havalı pişti daha...

İstanbul'un elitleri, dünyaca ünlü isimlerle 'havalı pişti' olmaya devam ediyor! Giyim zevkini, keyif aldığı bir işe dönüştüren ülkemizin stil ikonlarından Arzu Sabancı, Giambattista Valli'nin H&M için hazırladığı bin 100 liralık çiçek desenli elbisesiyle bir davete katılmıştı. Elbise tanıdık gelince araştırdım. Aynı elbiseyi bir süre önce dünyaca ünlü ilk moda influencer'i Chiara Ferragni giymiş. Mini elbiseyi simsiyah kombinleyen Arzu Hanım, bence çok güzel bir görünüm elde etmiş.