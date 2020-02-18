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BÜLENT CANKURT
18 Şubat 2020, Salı BÜLENT CANKURT

Fonda Türkçe şarkı vardı masada döner mantı

Monako ile Türkiye arasında köprü kuran, şirketi SBM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jean Luc Biamonti'nin özel danışmanı , ülkemizi tanıtmak için yine harika bir organizasyona imza attı. Beş yıl önce, kendisi gibi Türkiye'nin tanıtımına önem veren ile iş birliği yapıp Monako'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenleyen Biren, bu kez de ile birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Monako'daki dünya jet-set'ine Türk gastronomisini tanıttı.

BAŞBAKAN MANTIYI SEVDİ
Demet Hanım'ın sahibi olduğu Pera Palace Hotel'in şefi Gökay Çakıroğlu ve ekibi; hazırladıkları lezzetlerle, Monte Carlo Bay Hotel'de düzenlenen 'Türk Gecesi'nde yaklaşık 250 konuğa parmaklarını yedirtti. Geceye katılan Monako Prensliği Başbakanı Serge Telle, özellikle kuru patlıcan dolması, mantı ve dönere bayıldı. İstanbul sosyetesi ile dünya jet-set'inin buluştuğu geceye, ünlü Türk DJ Gaydar Mırcık da müzikleriyle damgasını vurdu. Konuklar, Mırcık'ın çaldığı Türkçe şarkılarla bir an olsun yerlerine oturmadan gece boyunca eğlendi. Ülkemiz adına yaptıkları bu önemli organizasyon için hem Hülya Biren, hem de Demet Sabancı Çetindoğan'a kocaman bir alkış...

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