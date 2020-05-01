Çoğu boşanan çiftin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı günümüzde, Boyner Holding'in patronu Cem Boyner'in kızlarının annesi, eski eşi Bilgün Dereli ile arası gayet iyi. Hatta Bilgün Hanım'ın, halefi Ümit Boyner ile arası Cem Bey'den bile daha iyi! İşte bu da en büyük kanıtı... Daha önce de sık sık bir araya gelen halef-selef, önceki gün Boyner Ailesi'nin Kanlıca'daki yalısında yine bir aradaydı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evden kapı dışarı çıkmayan Bilgün Hanım, ikizleri Ayşe Boyner ve Elif Ayger, iki aylık çiçeği burnunda damatları Cihan Ayger ve Ümit- Cem Boyner ile oğulları Murat Boyner, yalının bahçesinde sosyal mesafeyi koruyarak hasret giderdi. Ümit Hanım, bu güzel buluşmayı "Kavuşmak güzel; öpüşmeden, kucaklaşmadan" notuyla sosyal medya hebasından paylaştı.



KARANTİNA İÇİN KÖYE SIĞINDILAR

Ünlü mimar Mustafa Toner ve tasarımcı eşi Dilek Toner, karantina günlerini, Şile Ulupelit Köyü'nde, 7 dönüm arazi içindeki evlerinde doğa ile iç içe geçiriyor. Sık sık şehrin kaosundan, stresinden ve gürültüsünden buraya sığınmaya çalıştıklarını söyleyen Mustafa Toner, yine bir hafta sonu kaçamağı için eşi Dilek Hanım ile köye gitmiş. Ancak hemen sonrasında Covid-19 salgını ülkemizde de baş gösterince, bir daha şehre dönmemişler. "Tam 42 gündür köy hayatı yaşıyoruz; keyfimiz de yerinde" diyen Mustafa Bey, yine de bir an önce hayatın normale dönmesi için dua ediyormuş.



EVLERE FİLM SERVİSİ!

İstanbul Modern, alınan tedbirler kapsamında her yıl müzede gerçekleştirilen programı bu yıl online bir sergi olarak sunuyor. Program ve içeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci'nin oluşturduğu Artists' Film International 2020 çevrimiçi sergisinde sekiz film gösteriliyor. 13. yılında olan program bu yıl 'lisan' konusuna odaklanıyor. Programdaki sanatçı filmleri, İstanbul Modern'in internet sitesi üzerinden 31 Mayıs tarihine kadar izlenebilir. Evlere kapandığımız bugünlerde çok iyi bir alternatif olabilir; aklınızda bulunsun.





TORUNU OLDU AMA GÖREMİYOR!

Sosyetenin sevilen çifti Sandra-Nino Erer, ikinci torun mutluluğu yaşıyor. Öğrendim ki, 2016 yazında Bodrum'da Mehmet Baysan ile nikah masasına oturan, Amazon'da çalışan kızları Tara Hanım, hafta başında doğum yapmış. İki ay önce doğum için kızının yanına New York'a giden Sandra Hanım, küçük torununu kucağına alma mutluluğunu yaşamış. Ancak doğuma kısa bir süre kala NY'a gitmeyi planlayan dede Nino Bey, seyahat yasakları yüzünden şimdilik küçük torununu sadece facetime'dan görebiliyormuş. Umarım tez zamanda şu illetten kurtuluruz da herkes sevdiğine kavuşur.