Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı eşi Haluk Dinçer, şimdilerde koronavirüsün en çok yıkıma yol açtığı Amerika'dalar! Evet, yanlış okumadınız... Dinçer çifti, dünyayı cehenneme çeviren koronavirüs salgınından en fazla etkilenen; dün itibariyle vaka sayısının 2 milyon 930 bin, can kaybının ise 132 bin 273'e yükseldiği Amerika'ya gitti. Dinçer çiftinin büyük cesaret gösterip ölüme meydan okumalarının nedeni ise çocukları Ceyda ve Haluk Akay Dinçer...



HASRET GİDERİYORLAR

Dinçer çiftinin kızları Ceyda Dinçer, eğitiminin ardından New York'ta çalışmaya başlamıştı. Oğulları Haluk Akay Dinçer ise Harvard'da öğrenim görüyor. Öğrendim ki Dinçer kardeşler, koronavirüs salgını yüzünden uçuşlar durdurulmadan önce Türkiye'ye dönmeyi başaramamışlar. Akılları çocuklarında kalan ve çok özleyen Dinçer çifti de "Onlar gelemiyorsa biz gidelim" deyip İstanbul'dan uçuşların başlamasıyla birlikte soluğu çocuklarının yanında almış. Şimdilerde çocuklarıyla hasret gideren Dinçer çifti, salgından etkilenmemek için de adeta karantina hayatı yaşıyormuş. Umarım sağ salim ülkelerine dönerler.



Moda ve beach keyfi bir arada

Bu yıl henüz gitme fırsatını bulamadım ama lüks bohem konseptiyle geçen yaza damgasını vuran ve 'Türkiye'nin en iyi plajı' seçilen The Beach of Momo, yeni döneme uygun tüm hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını araladı. Plajın girişinde yer alan Vakkorama, Eclectic Concept ve Les Benjamins gibi konsept dükkanlar arasına bu yaz, Caroline Koç'un çok sevilen markası Haremlique à la mer ve Ayşe Boyner'in Meksika esintili Faraway'i de katılmış. Yemek, moda, keyif ve eğlence tutkunları, Çeşme'de yine Momo'da bir araya gelecek gibi görünüyor



Köyünde misafir ağırladı

Akfen Holding'in patronu Hamdi Akın'ın Bodrum'daki 'modern köy' projesi Bodrum Loft, şimdilerde herkesin dilinde. Tabanlıoğlu Mimarlık'a, Avrupa'nın en yetkin mimari değerlendirmelerden The Plan Award'da ödül kazandıran projeyi henüz görmedim ama her gören anlata anlata bitiremiyor. Hafta sonu aralarında Cem-Ümit Boyner, Osman-Zeynep Çarmıklı, Mehmet Ali-Arzuhan Yalçındağ'ın da olduğu bir grup arkadaşı, Hamdi Bey'e hayırlı olsun ziyaretine gitti. Ziyaretten çok memnun olan Hamdi Bey, dostlarıyla çektirdiği bu kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.