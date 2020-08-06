Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Adnan Polat ile eşi Ayşe Hanım'ın müzmin bekar oğulları nihayet damat oluyor! Hatırlarsınız; koronavirüs illeti, Şubat'ta nişanlanan Kerim Polat ile Claudia Roditi'nin izdivaçlarına da gölge düşürmüştü. Temmuz başında Bodrum'da yapmayı planladıkları düğünlerini iptal eden çift, Ağustos sonu Adnan-Ayşe Polat çiftinin İstanbul'daki evlerinin bahçesinde evlenmeye karar vermişti. Öğrendim ki, nikahın tarihi ve yeri yine değişmiş! Daha fazla beklemek istemeyen Vanilla Rococo'nun sahibi, pasta şefi Claudia Roditi (Nam-ı diğer Coco) ile Kerim Polat, düğünlerini yine Bodrum'a almış. Eğer son dakika değişikliği olmazsa, bu cumartesi Maçakızı'nda görkemli bir düğünle vuslata erecekler. Umarım bir yastıkta kocarlar...



SEVGİLİSİNİ OĞLUYLA TANIŞTIRDI

16 yıllık eşi Cem Habib'den boşanan İngiliz oyuncu Caroline Stanbury'nin aşk orucunu İspanyol futbolcu Sergio Carrallo ile bozduğunu yazmıştım. Ex gelinimiz kendisinden 18 yaş küçük sevgilisiyle pek bir mutlu. Önce Dubai, sonra da St. Tropez'de tatil yapan aşıklar, şimdilerde Londra'da. Habib'den Yasmin, Aaron ve Zack adlarında üç çocuğu olan Stanbury, küçük oğlu Zack'i sevgilisi ile tanıştırdı. Hatta birlikte glamping yaptılar. Mutluluktan ayakları yere basmayan Stanbury'nin çıtır sevgilisiyle aşkı bakalım uzun soluklu olacak mı?



KİRADAN YİNE KURTULAMADI!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yine kiracılıktan kurtulamadı! Geçen yıl Şubat'ta Ali Atay ile evlenen, Kasım'da da oğulları Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, kirada oturduğu Zekeriyaköy'de ev sahibi olmak istiyordu. Yeni yuvaları için 4 milyon lira bütçe ayıran çift, tüm emlakçılara haber salmıştı. Ancak öğrendim ki, o paraya Zekeriyaköy'de gönüllerince bir ev bulamayınca, Kaya'nın birçok arkadaşının oturduğu Beykoz Acarkent'e kiracı gitmişler. Zekeriyaköy'de oturdukları evi ise, Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğini oynayan İsmail Filiz kiralamış.



AKAKÇE'NİN ESERLERİ TATİLE ÇIKTI!

Doğa, sanat ve iyi yemek vaadiyle kapılarını aralayan, bohem elitlerin tercihi Club Marvy, taahhütlerini yerine getiriyor. Otelin içinde yer alan Atelier Marvy, şimdi de çağdaş sanatın çılgın çocuğu Haluk Akakçe'yi ağırlıyor. Akakçe'nin 'Keşke Zamanı Geri Alabilsem' adını taşıyan sergisi, değişim ve transformasyon temalarını ele alarak, ziyaretçilerini zaman ve mesafe olgularının bulunmadığı paralel bir dünyaya götürmeyi vâdediyor. Ruhunuzu dinlendiren sakin bir tatil yaparken, Akakçe'nin rengarenk dünyasını da keşfe çıkmak iyi gelebilir.