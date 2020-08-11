'İlk çocuğum' dediği Mudo'da 50 yılı devirdikten sonra, Ekim 2013'te koltuğunu oğlu Ömer Taviloğlu'na bırakan Mustafa Taviloğlu, dede olmaya hazırlanıyor. Hem de ikiz dedesi! 2016'da New York'ta evlenen Ömer-Hande Çokrak Taviloğlu çifti, bir süre önce mutlu evliliklerini bebekle süslemeye karar vermişti. Tüp bebek tedavisiyle ikizlerine hamile kalan Hande Hanım, bu ayın sonunda bebeklerine kavuşacak.



Ancak Taviloğlu çifti, ikizlerinin cinsiyetini bilmiyor! Meğer Hande Hanım ve Ömer Bey, sürpriz olsun deyip çocuklarının cinsiyetini öğrenmek istememiş. O yüzden de ikizlerin odasını hem erkek, hem de kız çocuğuna uyabilecek şekilde dekore ettirmişler. Mustafa Taviloğlu da, dede olma heyecanının yanı sıra, torunlarının cinsiyetinin merakını yaşıyormuş.



AŞKA DEVAM EVLİLİK YOK!

Alize Dinçkök, 12 yıllık eşi Cenk Eyüboğlu'ndan boşandıktan iki ay sonra teselliyi gençlik aşkı Başar Kozanoğlu'nda bulmuştu. Yıllar sonra birbirlerine kavuşan aşıkların ilişkisi mutlu mesut devam ediyor. Hatta sosyete kulislerinde, gençliklerinde evliliğin eşiğinden dönen aşıkların, bu yaz nikah masasına oturacakları konuşulmuştu. Ancak şimdiye kadar bir ses seda çıkmadı. Önceki gün Kozanoğlu, tekneyle Dinçkök'ü, Bebek'ten almaya gitti; gayet de mutlu görünüyorlardı. Demek ki, evlilik için aceleci davranmak istemiyorlar.



BODRUM'UN EN 'ŞIK' OTELİNE SADE AÇILIŞ

Deniz GYO ile Kaya Hotels&Resorts Grubu iş birliğinde gerçekleştirilen Kaya Palazzo Resort&Residence Le Chic Bodrum, pandemiden dolayı sade bir kokteylle kapılarını açtı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, Deniz GYO Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Kaya, Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doruk Kaya'nın ev sahipliği yaptığı açılış davetine, iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. İskelede kokteylle başlayan davet, terasta opera dinletisiyle devam etti. Davetliler, Bodrum Asarlık Koyu'nda yer alan projedeki, hem adı gibi şık oteli hem de lüks rezidansları çok beğendi.