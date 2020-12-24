İş ve cemiyet hayatının tanınmış ailelerinden Yasemin-Cefi Kamhi'nin kızları Lara Kamhi, sosyetede pek rastlanmadık bir yol seçmiş ve kendini çağdaş sanata adamıştı. Sinematik sanatlarda üretim yapan Lara, bir hayli başarılı oldu. Hatta başarıları tescillenmeye başladı. Lara en son, yönettiği 'Tutsak' ve 'Senden Korktum Ben' klipleri ile iki uluslararası ödül kazandı.



Lara, Selin Baycan'ın çıkış parçası 'Tutsak' için çektiği kliple Varşova'daki Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde prodüksiyon tasarımcısı olarak En İyi Görsel Efekt ve Tasarım Ödülü'nü kazandı. Tuğçe Şenoğul'un 'Senden Korktum Ben' adlı şarkısı için çektiği kliple de Şikago'daki Blow-Up Film Festivali'nde En İyi Müzik Videosu kategorisinde ikincilik aldı. Aile şirketinde çalışmak yerine sevdiği, istediği ve bildiği bu yolda 12 yıldır emin adımlarla yürüyen Lara Kamhi'yi tebrik ediyorum. Başarıları daim olur inşallah.



EX ÇİFT AYNI EVDE YAŞAMAYA BAŞLADI

Amazonlar'da nişanlanıp, 2007 yazında masalsı bir düğünle Akabe'de evlenen VIP Turizm'in patronu Ceylan Pirinçcioğlu ile Zuhal Kırmıç, herkesi şoke edip 2019 başında boşanmıştı. 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdiklerini bu köşeden öğrendiğiniz Kırmıç ile Pirinçcioğlu cephesinden bu kez müjdeli bir haberim var. Oğulları Fırat'ın mutluluğu için zaten sık sık görüşen ex çift, tekrar denemeye karar verip aynı evde yaşamaya başladı. Tekrar evlenirler mi bilmem ama umarım bu kez mutlulukları daim olur.



KEMAL GÖZÜKTÜ

1.5 yıl flört ettiği Edhem Dirvana ile 14 Aralık 2015'te Avustralya'da evlenen güzel sunucu Tanem Sivar, beşinci evlilik yıldönümlerinde ikinci bebek müjdesini vermişti. 23 Ağustos'ta 3 yaşını dolduran oğulları Süleyman'ın yalnız büyümesini istemedikleri için 40 yaşında tekrar hamile kalmaya cesaret eden Sivar, hamileliğinde altıncı ayı geride bıraktı.

Karnı artık iyice belirginleşen ve doğumuna özel hocasıyla yoga yaparak hazırlanan Sivar, merhum kayınpederinin adını taşıyan oğlu Süleyman gibi, kardeşi Kemal'i de Marmaris'te dünyaya getirmeyi planlıyormuş. Umarım sağlıkla kurtulurlar.



KAAN İÇİN MİNİ KUTLAMA

Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut'un eşi Berrak Hanım'ın ilk evliliğinden olan fanatik Fenerli kızı Alpin Hanım ile Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Bey, mutlu evliliklerini iki oğullarıyla perçinlemişti. Önceki gün, Aralık 2016'da dünyaya gelen büyük oğulları Kaan'ın doğum günüydü. Covid-19 nedeniyle Kaan'ın yeni yaşını, Kemer Country'deki evlerinde aile arasında üfledikleri bir pastayla kutladılar. Hikmet Bey bu mutlu aile fotoğrafını, "Benim dünyam, Kerim'in ağabeyi, annesinin aşkı, iyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz Kaan'ımız" notuyla paylaştı.