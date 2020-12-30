En çok okunan cemiyet dergisi Şamdan Plus'ın bugün piyasaya çıkan son sayısının kapağında sosyetenin ünlü ismi Hande Demir yer alıyor. Temmuz ayında, üç çocuğunun babası Erdinç Acar'dan boşanan Hande Demir, yeni hayatıyla ilgili Şamdan Plus'a samimi açıklamalarda bulundu. Acarkent'teki yeni evinde, yeni hayatını anlatan Hande Demir bakın neler söyledi…

"Boşandıktan sonra araya yaz tatili girdi, sonra yeni eve taşınmayla uğraştım. Bir taraftan da çocukları ve kendimi değişen hayatımıza adapte etme sürecindeydim. Ne gibi değişiklikler oldu diye bakınca aslında yine Acarkent'teyiz. Çocuklarımın düzenini bozmak istemediğim için onlarla alışık olduğumuz yerde hayatımıza devam ediyoruz. Ama bu döneme kolay alışıp, çocuklarımın da buna kolay adaptasyon sağladığını düşünüyorum. Tabii ki zor bir dönemdi ama olabilecek en az hasarla atlattığım için de mutluyum."

"Şu anda evlilik konusu bana epey uzak, hatta hiçbir yakınlığımız yok kendisiyle. Çünkü ben çok erken yaşta evlendim, 17 sene evli kalıp, üç tane çocuğum olduğu için tekrar evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Bence evlilik çocuk için yapılması gereken bir şey, başka çocuk düşünmediğimden de artık evlilik gibi bir düşüncem yok. İleride benim de güzel bir ilişkim illa ki olacaktır. Hayat aşksız, sevgisiz geçmez. Ben daha 36 yaşında bir kadın olarak o defterleri kapatmış değilim. İnşallah çok değer vereceğim ve değer göreceğim bir ilişkim olur. Bunu da gözlerden uzak yaşamayı tercih ederim."

"Yalan söylemek istemem, yemek yapmakla pek ilgilenmiyorum. Daha önce çok denemişliğim var ama pek hoşuma giden bir şey değil. O yüzden de yemek yapmayı pek bilmiyorum. Ama yemeyi ve yedirmeyi çok severim. Bir de tatlıya çok düşkünlüğüm var. Hep en iyi tatlının peşindeyim ve mutfakta tatlı denemelerim oluyor; kekler, kurabiyeler falan. Tatlı yapmak konusunda hakikaten iyi olduğumu düşünüyorum. Mesela çok güzel muhallebili ıslak kek yaparım. Ama bir de favori tarifim tahinli kurabiyem var, ona herkes bayılır."





YILBAŞINDA MİDESİ BAYRAM EDECEK!



Ünlü-ünsüz yüzlerce kişiyi iğne-ipliğe çeviren, en son Deniz Seki'yi ciddi anlamda 'hafifleten' yaşam koçu Şeyda Coşkun'a yeni yıla nasıl gireceğini sordum. Yılbaşı programları hep aynıymış: Annesi, babası, kardeşi ve ailesi bir evde toplanır, yeni yılı maaile karşılarlarmış. Covid-19 olmasa da bu böyle olacakmış zaten. Yılbaşı akşamının Şeyda Coşkun ve ailesi için en büyük özelliği ise yeme limitlerinin olmamasıymış! Evet, yanlış okumadınız… Şeyda Coşkun, yılbaşı akşamı tatlı-tuzlu sevdikleri ne varsa mideye indirdiklerini söyledi! Anlayacağınız Şeyda Hanım'ın midesi yılbaşlarında bayram ediyormuş!!!





Müstakbel gelin çok beğendi



Yıllardır yerli-yabancı ünlü markalara koleksiyonlar hazırlayan Arzu Sabancı'nın kendi markasını yarattığını yazmıştım geçen hafta. Arzu Hanım, rahat ve gündelik kombinlerin yer aldığı koleksiyonunu satışa sunmak üzere. Öncesinde ise, Arzu Sabancı Activewear adını verdiği markasının ürünlerinden sevdiklerine hediyeler yolladı. Tabii ki ilk hediye, müstakbel gelini Nazlı Kayı'ya gitti. Kayı da, sosyal medyada Arzu Hanım'ın hediyesine övgüler yağdırıp herkese tavsiye etti. Arzu Hanım da, Nazlı Hanım'ın postunu, "Koleksiyonu ilk giyen Nazlı Kayı oldu" diyerek kendi hebasından paylaştı.