Yeni yılın ilk aşk bombasını patlatıyorum! 14 Nisan 2018'deki düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybeden Murat Gezer, sonunda aşk orucunu bozdu. Evet, yanlış okumadınız… Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısı Mina Başaran'ın 2.5 yıldan fazla yasını tutan Murat Gezer, sonunda acısını kalbine gömmeyi başarmış.



Murat Bey'i yeni bir aşk için cesaretlendiren kişi de sosyeteden bir isim: Ülkemizin hatırı sayılır koleksiyonerleri Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı. Geçen ay Ali Gürsoy'dan boşanan Melis Çiftçi'nin kardeşi Emin Çiftçi ile 21 Temmuz 2016'daki düğünü son anda iptal olan Nazlı Çarmıklı da yıllardır kalbini yeni bir aşka kapatmıştı. Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı'nın çok mutlu olduğunu duydum. Umarım bu iki kırık kalbin aşkları daim olur.



AŞKI GETİREN 2020'Yİ SEVDİ!

Ali Ağaoğlu'nun, flört ettikleri dönemde 'Küçük Hanım' diye hitap ettiği, oğlu Ali Ege'nin annesi Petek Ertüre'nin yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz. Petek Hanım, yeni yılın ilk günü, yıllar sonra kendisine aşk orucunu bozduran iş insanı Serdar Oral ile birlikte çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hebasından paylaştı. Altına da, "2020'yi de sevdim aslında" notunu düştü! "Aşk insanın gözünü kör eder" diye boşuna söylememiş atalarımız! Herkes, "Ne kadar kötü bir yıldı, böylesini yaşamadık, bitse de kurtulsak" derken; Ertüre ise sonunda beyaz atlı prensini bulduğu için 2020'yi sevmiş!



TEMASSIZ BAKIM İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Bakımına düşkün kadınlara pandemi bile engel olmuyor. Bakımından ödün vermek istemeyen kadınlar için, ünlü medikal estetik uzmanı Dr. Hüseyin Tırman, pandemi dönemine özel bir antiaging uygulaması başlatmış. Sıfır temasla yapılan Nanolift adlı uygulamayı ilk deneyimleyenlerden biri ise; sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman olmuş. Her daim bakımlı olan Feryal Hanım, yeni yıla girmeden önce bu uygulama ile cildini yenilemiş. Sosyeteden birçok ünlü isim Nanolift uygulaması için sıraya girdiği konuşuluyor.