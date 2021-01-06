

2013'te sürpriz bir aşka, beş ay sonra da nikah defterine imza atan Derin Mermerci ile Cem Aydın'ın evliliği yasak aşka kurban gitmiş, Aralık 2019'da tek celsede boşanmışlardı. Derin Hanım'ın, uğuruna evliliğini bitirdiği Murat Aslan'la ilişkisi mutlu-mesut devam ederken, Cem Aydın cephesinden gönül ilişkisi anlamında ses seda çıkmıyordu! Öğrendim ki, Cem Aydın da sonunda aşk orucunu bozdu; hem de patronuyla! Evet, yanlış okumadınız… Cem Aydın, genel müdür koltuğuna oturduğu yeni dijital platformun patronu Gözde Akpınar ile aşk yaşıyor.



Önceki yıl Filli Boya'yı Japonlara satan Gözde Akpınar, dijital bir platform kurmuş ve başına da Cem Aydın'ı getirmişti. Zaten ne olduysa bundan sonra olmuş. Dijital platformun kuruluşu için yaklaşık bir yıl önce toplantılara başlayan Gözde Akpınar ile Cem Aydın arasındaki patronçalışan ilişkisi, iki ay önce aşk ilişkisine dönüşmüş. Çiçeği burnunda aşıklar bakalım ilişkilerini ifşa edecek mi, yoksa gizli saklı yaşamayı mı tercih edecek; bekleyip göreceğiz.



Özel eserlere özel satış yöntemi

Portakal Sanat ve Kültür Evi, 2021'in ilk günlerinde 'özel' bir satışa imza atıyor. Önceki gün karşılaştığım Portakal Ailesi'nin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil, Süleyman Seyyid'den Hoca Ali Rıza'ya, İbrahim Çallı'ya kadar Türk resminin ustalarına ait 21 özel eseri satışa çıkardıklarını söyledi. Sadece satıcı, kendileri ve alıcının arasında gerçekleşecek online veya yüz yüze randevulu bu 'özel' satış, 21 Ocak tarihinde sona erecekmiş. Sanat kulislerinde konuşulanlara göre, bu özel satışta gerçekten çok özel eserler yer alıyormuş. Meraklılara duyurulur…



PAPERMOON KÖYDE ŞUBE AÇACAK

Akfen Holding'in patronu Hamdi Akın'ın Bodrum Türkbükü'ndeki 'modern köy' projesi Bodrum Loft, geçtiğimiz yazın en çok konuşan tatil adresiydi. Kendisini yarı yolda bırakan Sahir Erozan'a kızan ve çocuklarıyla işin başına geçen Hamdi Akın'ın, yeni sezona büyük bir sürprizi olduğunu öğendim! Hamdi Bey, İstanbul'da sosyetenin buluşma adresi olan Papermoon'u, yazın köyüne götürecekmiş! Hamdi Bey, Papermoon'un da sahibi olan Akkök Holding'in patronu Raif Dinçkök ile köyünde Papermoon'un yazlık şubesini açmak üzere el sıkışmış. Gözde mekanlarından yazın da mahrum kalmayacak olan sosyete, bu habere çok sevinecektir.



KIZLARINI ALIP DAĞA ÇIKTI

İstanbul'un elitleri, pandemi nedeniyle yeni yılı evlerinde ailesiyle karşıladı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç da öyle yaptı ve kızları Esra ve Aylin ile birlikte 2021'e evde 'merhaba' dedi. Ancak Caroline Hanım ve kızları, şehirdeki evlerinde değil, Bolu'daki köy evlerinde yılbaşını kutladı. Mustafa Koç'un çok sevdiği, Bolu merkeze 40 kilometre uzaklıktaki, 'sosyete köyü' olarak da bilinen Gövem Köyü'ndeki dağ evine gitti. Doğa içinde baş başa tatil yapan Caroline Hanım ve kızları önceki gün şehre döndü.