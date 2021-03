İstanbul sosyetesi panikte! Çünkü sosyeteden kadınların müdavimi olduğu ünlü kuaför salonu Mayadrom Erdem Kıramer'in personeli Covid-19'a yakalandı. Sosyetik kadınların güzelleşmek için sık sık kapısını aşındırdığı, 'sosyete kuaförü' olarak nam salan bu salonda çalışan tam 10 personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını öğrendim.



İşin daha kötüsü, hepsinde de bulaştırıcılığı daha yüksek ve daha tehlikeli olan mutantlı virüse rastlanmış. Kulaktan kulağa dolaşan bu haberi öğrenen, kuaförün müdavimi kadınlar hemen test yaptırmak için sağlık merkezlerine koşmuş. Bir yandan da temaslı oldukları eşe dosta haber vermişler. Umarım, geçen haftadan beri kapalı olan sosyete kuaförünün personeli bu virüsü çok kişiye bulaştırmamıştır. Hem kuaför salonları hem de kuaföre giden kadınlara aman dikkat diyorum, tedbiri elden bırakmayın…



JENNİFER LOPEZ ÇAK'I ÇOK ÜZDÜ



2017'den bu yana birlikte olan ve pandemi nedeniyle evlilikleri iki kez ertelenen ABD'li pop yıldızı Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ayrıldı. Jennifer Lopez'in evlenmekten vazgeçtiği haberi herhalde en çok ünlü tasarımcı Şafak Çak'ı üzmüştür! Hatırlarsınız; JLO, evindeki yatakta ve konserlerinde kullandığı dekorlarda imzası olan Çak'a nikah masasını da sipariş ettiğini yazmıştım. Çak'ın 2019'da siparişi aldıktan hemen sonra yaptığı nikah masası o günden beri Çak'ın deposunda bekliyor. Böyle giderse JLO'nun nikah masası, Çak'ın deposunda çürüyecek.



YENİ GELİN ÇOK DÜRÜST!



5 Şubat'ta nikah masasına oturan Aslışah- Kaan Demirağ çifti, Dubai'deki rötarlı balaylarından geçen hafta dönmüştü. Yeni gelin, ayağının tozuyla

evde ilk misafirlerini ağırladı. 40 yaşına basan eşi için Dubai'de romantik bir kutlama organize eden yeni gelin, İstanbul'daki evlerinde de eşinin yeni yaşı için aile arasında ufak bir parti düzenledi. Yeni gelin, misafirlerine ikram edeceği yemekleri kendisinin yapmadığını, evdeki yardımcısının hazırladığını gizlemedi. Sonra da "Ama ben de yardım ediyorum; mesela tadım yapıyorum. Bence o da çok önemli" diyerek esprili ve dürüst bir açıklama yaptı.



ESKİ GÜZELDEN YENİ BİR MARKA



1995 Türkiye Güzeli Sinem Güven'in iki yıl kanser tedavisi gören kızı Defne Ersönmez, geçen yıl sağlığına kavuşmuştu. Bu süreçte zamanını sadece

kızına ayıran Güven'in bir süredir yeni bir marka hazırlığında olduğunu duyuyordum. Sonunda, 'Up To You' adını verdiği markasını hayata geçirmiş. Güven, sadece dana derisinin bitkisel taninler ile geleneksel olarak tabaklanması yöntemiyle üretilen 'vegetal' deriler kullandığı aksesuarlar tasarlamış. Her yaştan kadın ve erkeğe hitap eden aksesuarlar tasarlayan Güven, evcil hayvanları da unutmamış. Umarım yeni işinde başarılı olur.