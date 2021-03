Sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin yaşadığı, İstanbul'un en lüks sitelerinden Beykoz Konakları'nda komşuların birbirine girdiğini öğrendim. Milyon dolarlık villalarda lüks yaşam süren komşuların tadını kaçıran Covid-19 olmuş!



Bir grup site sakini, kısıtlamalar yüzünden dışarıda sosyalleşemeyince, sitenin sosyal tesislerini buluşma yeri haline getirmiş. Komşuları veya misafirleriyle sosyal tesiste hiçbir kurala uymadan geç saatlere kadar oturan bu site sakinlerinden, komşular rahatsız olmuş. Bu duyarsızlıklarıyla virüsü siteye yaymalarından korkan komşular defalarca uyarıda bulunmuş ama bir şey değişmemiş. Sonunda 80 kişi imza toplayıp site yönetimine başvurmuş.







Karşı taraf "Her yer kapalı, ancak burada sosyalleşebiliyoruz, ayrıca bu bizim hakkımız" dese de yönetim bir dizi yasak getirmiş. Artık sosyal tesis 18.00'de kapatılıyormuş, spor salonunun kapısına tamamen kilit vurulmuş ve site sakinlerinin sosyal tesise misafir getirmesi de yasaklanmış. Komşuların arasını açan bu olay sitede huzur bırakmamış.



FİLYASYON EKİBİ GİBİ ÇALIŞMIŞLAR



Sosyetik kadınların güzelleşmek için kapısını aşındırdığı Mayadrom Erdem Kıramer personelinin Covid-19 testi pozitif çıkmış, bu yüzden salonun müdavimleri arasında büyük bir panik yaşanmıştı. Erdem Kıramer ve ortağı Hüseyin Özcan'ın, 15 günlük filyasyon taraması yapıp o dönem hizmet alan müşterilerini belirleyip haber verdiğini öğrendim. Umarım müşterilerden kimsenin testi pozitif çıkmamıştır. Bu arada 'sosyete kuaförü' olarak nam salan salon, karantina süresinin bitmesinin ardından testleri negatif çıkan personeli ile kapılarını tekrar aralamış. Hem kuaför salonları hem de kuaföre giden kadınlar, aman dikkat…



ABD'DEN KAÇTILAR!



Yakınlıklarından dolayı Ender Mermerci'nin dördüncü kızı olarak anılan Aylin Saruhan, Ender Hanım'ın büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu gibi, üç yıl önce ailesiyle New York'a yerleşmişti. Duydum ki, kızları Leyla'nın eğitimi için New York'tan ev alıp oraya yerleşen Hakan- Aylin Saruhan çifti de, Covid-19 salgınında, sağlık sistemi sınıfta kalan Amerika'dan kaçıp yurda dönenler kervanına katılmış. Saruhan çiftinden bir yıl önce New York'a yerleşen Can-Tansa Mermerci Ekşioğlu çifti, geçen yıl Türk Hava Yolları'nın yurt dışı uçuşlarını durdurmasından hemen önce oğullarını da alıp uçağa atlayarak Türkiye'ye dönmüştü.



REÇETESİZ ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR



Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı'nın (EKAV) kurucusu İnci Aksoy, Süzer Plaza'daki galerisinde yine harika bir sergi ile sanat tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 13 çağdaş sanatçının yer aldığı, Nezih Çavuşoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği 'Reçetesiz II' isimli karma sergi 30 Mart'ta Ekavart Gallery'de açılacak. Sergide, sanatın büyüleyici ve tedavi edici gücüne dikkat çeken eserler yer alıyor. "Düşündüren, kavrayan ve umut dolu bir ortamı sanat izleyicisi ile buluşturacağız" diyen İnci Hanım, herkesi sergiye bekliyor.