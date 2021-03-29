İstanbul sosyetesinin buluşma mekanı Papermoon'un bu yaz Bodrum Loft'ta yazlık şube açacağını Ocak ayında ilk bu köşede okumuştunuz. Papermoon'un yolu açmasının ardından aylarca kapalı kalan İstanbul'un diğer popüler mekanları da pandemi nedeniyle sezonu uzayan Bodrum'a göç etme kararı aldı. Sunset'in suşi kısmı yine Loft'la, Kuruçeşme Inari Edition Hotel'le el sıkıştı. Yeniköy Azur, Nişantaşı Must ve Bomonti Wu da, Yalıkavak'ta yazlık şubelerini açacak diğer İstanbul markaları.



Asıl bomba ise İstanbul'un elitlerinin Bebek'teki buluşma mekanı olan Lucca'nın da Bodrum'a göçüyor olması! Evet, yanlış okumadınız… Aylardır Lucca'nın Bodrum'a gideceği konuşuluyordu. Ancak benim gibi herkes, 2004 yılından bu yana kendi müdavimlerini yaratan Lucca'nın patronu Cem Mirap'ın yazlık bir şube açacağına kimse ihtimal vermiyordu. 17 yılın ardından Cem Mirap'ı ikna etmeyi başarmışlar. Bebek Lucca, bu yaz Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental Hotel'de yazlık şubesi ile hizmet verecek. İlk kez tatile çıkacak olan Lucca bakalım evine mutlu dönebilecek mi?



AİLENİN YENİ ÜYESİ GELDİ

23 Ağustos'ta üç yaşını dolduran oğulları Süleyman'ın yalnız büyümesini istemedikleri için 40 yaşında tekrar hamile kalmaya cesaret eden Tanem Sivar, cumartesi günü ikinci kez anne oldu.



Kolay bir hamilelik geçiren ve son güne kadar Bodrum'da dağ-tepe dolaşan Tanem Sivar'ın da, oğulları Kemal'in de sağlık durumunun gayet iyi olduğunu öğrendim. İkinci oğlunu da kucağına alan Edhem Dirvana'nın da mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Henüz üç yaşını doldurmadan oğlu Süleyman'ı yelkenlinin tepesine çıkaran Edhem Bey'e bir miço daha gelmiş oldu.



DÜN TABURCU OLDU

TİM eski Başkanı Oğuz Satıcı ile ilgili müjdeli haberim var. Talihsiz bir şekilde Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasından düşen ve beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı, yaklaşık 15 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. 56 yaşındaki Oğuz Bey'in sağ salim hastaneden çıkmasını ve Allah'ın onu kızlarına bağışlamasını temenni etmiştim. Sonunda müjdeli haber geldi.



Cumartesi günü Bodrum'daki hastanenin bahçesine inip, kızları Diba ve Mina ile buluşan Oğuz Satıcı, dün de hastaneden taburcu oldu. Nekahat dönemini Bodrum'da geçirecek olan Oğuz Satıcı, umarım tez zamanda normal hayatına döner.