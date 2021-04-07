İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında evlenip Miami'ye yerleşen, geçen kasım ayında da kızı Talia'yı dünyaya getirip anne olan ünlü oyuncu Ceyda Ateş çiftçilik yapmaya başladı! Bakıcı tutmayıp kızını kendi büyüten güzel oyuncu, bir yandan da çiftçilik yapıyor. Miami'deki evinin bahçesinin bir bölümünü sebze bahçesine dönüştüren Ateş; domates, biber, nane, maydanoz, sarımsak, soğan, fesleğen ve semizotu yetiştiriyor. Kızından arta kalan zamanını bahçesindeki sebzeleriyle geçiren Ateş, çiftçiliği çok sevmiş.



"Toprakla uğraşmak, bir şeyler yetiştirmek, onların tohumdan sebze haline gelmesini görmek harika bir duygu. Ayrıca doğal lezzetlere hasret kaldığımız günümüzde sebzeyi dalından koparıp yiyebilmek, hem sağlık, hem de damak tadı açısından bulunmaz bir lüks" diyen Ceyda Ateş, hobi olarak başladığı çiftçiliği ileri bir noktaya taşır mı bilmem ama şu an bu işten çok mutlu olduğu her halinden belli.



YENİ BİR NİŞAN İLE ONURLANDIRILDI

İzmirli ünlü iş insanı, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı katkılar ve hizmetler nedeniyle İtalya Devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü. İtalya Devleti tarafından, 2007'de İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı'na (Ordine al Merito della



Repubblica Italiana) layık görülen Lucien Arkas, 14 yıl sonra şövalyelikten daha yüksek bir mertebe olan subaylık mertebesindeki liyakat nişanı (Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) ile onurlandırıldı. İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio'nun nişanını takdim ettiği Lucien Arkas'ı kutluyorum.



İSPANYOL GELİNİMİZ BABAEVİNE DÖNDÜ!

Dünyaca ünlü gelinlik markası Pronovias'ın veliahdı Gabriella Palatchi, 2016 yılında Ediz Elhadef ile evlenip ülkemize gelin gelmişti. 2017'de Türkiye'nin ilk yüzde 100 glutensiz ve şekersiz restoranını açan İspanyol gelinimiz, meğer bir süre önce eşini de alıp doğduğu topraklara yerleşmiş!



Daha doğrusu Madrid'de de kendilerine yeni bir yuva kurmuşlar; biraz orada, biraz burada yaşayacaklarmış. Pandemi döneminde yazarlığa soyunan ve Aralık'ta 'Casa' adını verdiği yemek kitabını piyasaya çıkaran Elhadef, pandemi sonrası Madrid'de de bir restoran açmayı planlıyormuş. İki ülke arasında gidip gelmek kolay değil ama bu yeni düzenlerinde mutlu olurlar inşallah.



ASKER YOLU GÖZLÜYORLAR

2013 yılından beri boşanmaya çalışan Kemal-Feryal Gülman çiftinin oğulları Aslan ve Abdi İbrahim İlaç'ın patronu Nezih-Berrak Barut çiftinin oğulları İbrahim asker oldu. Çocukluk arkadaşı olan ve tesadüf aynı yerde askerlik yapacaklarını öğrendiğim Aslan ile İbrahim, önceki gün aileleri tarafından birliklerine teslim edildi.



Feryal Gülman da, Barut çifti de, oğullarını askere yollamanın gururunu yaşıyor. Feryal Hanım, oğlu Aslan Kemal'le çekilmiş fotoğrafını; "Şimdi ilk kez artık büyüdüğünü hissediyorum, biraz hüzün, hoş bir gurur, kısa da olsa, asker ocağı" notuyla paylaştı. İkisine de hayırlı tezkereler.