Sunucu Tanem Sivar ile eski milli yelkenci Edhem Dirvana, 27 Mart'ta ikinci kez anne-baba olmuş ve oğulları Kemal'i kucaklarına almıştı. O gün doğum haberini verirken 2.5 yaşındaki ilk göz ağrısı Süleyman'ı yelkenlinin tepesine çıkaran Edhem Bey'e bir miço daha geldi diye yazmıştım. Çift, geçen hafta daha 10 günlük olan Kemal'i, Bodrum'da tekne gezisine çıkardı.



Tanem Hanım'dan öğrendim ki, meğer bu Dirvana Ailesi'nde bir gelenekmiş! 2010'da hayatını kaybeden, ülkemizde yelken sporunun öncüsü olan Prof. Dr. Süleyman Dirvana oğlu Edhem'i, 10 günlükken Kanlıca'da yelkenliye bindirmiş. Bu geleneği sürdüren Dirvana çifti, oğulları Süleyman'ı 10 günlükken Marmaris'te denize çıkarmış. Kemal ile de bu geleneği sürdürmüşler. Bu arada Sivar, Süleyman'da olduğu gibi Kemal'e hamileliğinde de 12 kilo almış. Üstelik 14 gün sonra da 12 kilonun 8'ini vermiş bile. Tanem Hanım, bir türlü doğum kilolarından kurtulamayan hemcinslerini orta yerinden çatlatacak.



YARDIM MELEKLERİ GÖREV BAŞINDAYDI

Sosyal sorumluluk projelerinde hep en ön saflarda yer alan Şamdan Plus, yine çok anlamlı bir işbirliğine imza attı. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde, Parkinson'a ve beyin pili tedavisine dikkat çekmek için Beyin Pili Hastaları Derneği ile güzel bir proje geliştirdi. Burada en büyük alkış, bu projede bize desteklerini esirgemeyen sanat ve cemiyet hayatının yardım meleklerine.



Şebnem Çapa'dan Leyla Alaton'a, Ayşe-Ece Ege'den Aslıhan Doğan Turan'a, Neslişah Düzyatan'dan Ebru Şallı'ya, Tülin Şahin'den Elif Dürüst'e kadar birçok ünlü isim, Parkinson'a dikkat çekmek için, Ceylan İnsel tarafından özel olarak tasarlanan tişörtleri boyayarak sosyal medyasında paylaştı. Hepsinin gönüllerine sağlık…



DEDESINI DUYGUSAL BIR MESAJLA ANDI

Herkes tarafından çok sevilen iş insanı Sakıp Sabancı'nın 17'inci ölüm yıldönümüydü Cumartesi günü. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için Sakıp Ağa, bir gün önce Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi tarafından anıldı. Tek torunu Melissa Tapan da, dedesi için sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı.



Tapan, dedesiyle çekilmiş fotoğrafın altına, "Kendimi ifade etmeyi, yazmayı çok sevsem de, konu sen olunca kelimelerim tükeniyor, içim kırılıyor. Kokunu unutmadım. Yüzündeki yaralara dokununca elimdeki o hissi, özvarlığının verdiği güven duygusunu; yıllar geçse de, çocukluğumda kalsa da unutmadım" yazdı.