Sosyete kulislerinde son bir haftadır herkes Arzu Sabancı'nın müstakbel gelini Nazlı Kayı'yı diline dolamış durumda! Sebebi de; Nazlı Kayı'nın, Arzu Hanım'ın babası Ali Rıza Çelikoğlu'nun 11 Mart'taki vefatının üzerinden daha bir ay bile geçmeden bir dergiye kapak olup birbirinden iddialı pozlar vermesi! Tabii bir de sosyal medyayı aktif kullanan Arzu Sabancı ve Hacı Sabancı da dahil olmak üzere hiçbir Sabancı ailesi üyesi vefat nedeniyle paylaşım yapmazken, Nazlı Hanım'ın sürekli bu fotoğrafları paylaşması, dedikoducuların eline malzeme vermiş oldu. Ancak bu işleri bilmeyenler Kayı'nın hakkını yiyor! Dergi kapakları en az bir ay önceden planlanır ve çekimler yapılır. Yani Nazlı Kayı o pozları, Ali Rıza Çelikoğlu'nun vefatından çok önce vermiştir. Belki, Nazlı Hanım röportajının bir sonraki sayıda kullanılmasını isteyebilirdi ama o işler de öyle kolay olmuyor. Kısacası dedikoducular bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyor. Ama Arzu Hanım, büyük oğlu Hacı Sabancı'nın müstakbel eşini halen yere göğe sığdıramıyor; bilginize…







AŞIKLAR DA POZİTİF!

Yedi yıldır flört eden ve birbirlerine olan aşkları uğruna eşlerinden boşanan Kaya Ersu ile Ebru Yücebaşoğlu da, koronavirüse yakalandı. Testleri pozitif çıkan ve tedavilerinin evde devam ettiğini öğrendiğim aşıklar, hastalığı nispeten hafif atlatan şanslılardan. Hatırlarsanız Kaya Bey, pandemi kurallarını hiçe sayıp yakın dostu Nurettin Hasman'ın Şubat ayındaki 63. doğum günü şerefine evinde 30 kişilik parti vermişti. Şanslarına, o partiye katılan kimseye bir şey olmamıştı.







Ancak arkadaş grubuyla Uludağ'a tatile giden aşıkların maalesef bu kez şansları yaver gitmemiş! Umarım tez zamanda sağlıklarına kavuşurlar…



GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Ticaret Bakanlığı ve Güneydoğu Anadolu Tekstil İhracatçıları Birliği, Türk kumaşını dünyaya tanıtmak için Doku Kumaş Tasarım Yarışması düzenledi.

Koçluğunu Dilek Hanif'in üstlendiği yarışma, tekstil sektöründe inovatif ve modern kumaş tasarımlarıyla geleceğin ürünlerine imza atmayı ve başta öğrenciler olmak üzere tüm genç girişimcilere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Adayların sınırlandırılmadan, esinlendikleri bir tema doğrultusunda katılabilecekleri yarışmanın başvuruları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar dokusundasanatvar.org adresinden yapılabilecek.







Yarışma kapsamında Gaziantep'e giden Dilek Hanif, Güneydoğu Anadolu Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile tekstil fabrikalarını gezdi.







YİNE ÇOK İDDİALI

Geçen yaz olduğu gibi bu yaz da mekanlarıyla Bodrum'daki tatilcilere hizmet verecek olan TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Bodrum sezonunu açtı. Geçen yaz Bodrum Susona LXR'da iki mekan açan Kaya Demirer, gündüzleri Frankie Beach Club ile akşamları da Malva isimli restoranıyla gastronomiye olduğu kadar eğlenceye de yön vermişti. Önceki gün Bebek'te karşılaştığım Kaya Demirer, bu yaz da geçen yaz kadar iddialı olduklarını; yemekleri ile olduğu kadar yine birbirinden popüler sanatçıların konser programları ile de göz dolduracaklarını söyledi.

