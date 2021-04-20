Tatil için gittiği İtalya'da yemek yediği restoranın şefi Tomasso Salvatori ile evlenip İtalya'ya gelin giden Merve Hasman Salvatori ile ilgili müjdeli bir haberim var! Nurettin Hasman ile Güliz Onursal'ın ikizlerinden Merve Hasman Salvatori, önceki gün anne oldu. Evet, yanlış okumadınız… İtalya'nın sahil kasabası Forte dei Marmi'de yaşayan, 20 Mart'ta beşinci evlilik yıldönümlerini kutlayan çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.



Yaşadıkları sahil kasabasındaki hastanede doğum yapan Merve Hanım'ın da, Olimpia adını verdikleri kızlarının da sağlıklı durumu gayet iyi. Taze baba Tomasso Salvatori'nin de mutluluktan havalara uçtuğunu öğrendim. İlk kez dede ve anneanne olmanın mutluluğunu yaşayan Nurettin Hasman ile Güliz Onursal'ın da mutluluktan ayakları yere basmıyor. Umarım kızlarını sağlıkla büyütürler.



İTTİR KAKTIR ÖDÜLLE DÖNDÜ



Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, İngiltere'den ödül aldı. Rahmi M. Koç Müzesi'nin en yeni objesi İttir Kaktır, İngiltere merkezli Classic Boat dergisinin düzenlediği yarışmada kendi kategorisinde "en iyi" seçildi.



RMK Marine Tersanesi tarafından 2020 yılında inşa edilen İttir Kaktır, Ekim 2020'de Rahmi M. Koç Müzesi'nin gemi filosuna katılmıştı. Bu ödülün, Aralık 1994 müzenin açılmasına vesile olan Rahmi Koç'u çok mutlu ettiğine eminim.



BU MÜZAYEDE KAÇMAZ



Açı Lisesi öğrencileri, uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan kardeşlerine destek olmak için harika bir projeye imza atmış. Özel tasarımlar yapan öğrenciler, sanatçılardan da destek alıp 60'ın üzerinde çalışmayı bir araya getirmişler. Bunları bir bağış müzayedesi ile satabilmek için de Raffi Portakal-Maya Portakal Bitargil'in kapısını çalmışlar.



Öğrenciler için online müzayede düzenleyecek olan baba-kız, Seçkin Pirim'den de destek rica etmiş. Seçkin Pirim'in bağışladığı maket ve diğer eserler, 23 Nisan'da 3 gün sürecek online müzayede ile satışa sunulacak. Hadi, sizin de çorbada tuzunuz olsun.



YİNE ERTELENDİ!



Koronavirüs illetinden çağdaş sanata bir darbe daha! Contemporary Istanbul'un (CI) Eylül'de gerçekleşmesi gereken 15. edisyonu pandemiye kurban

gitmiş; Aralık'a ertelense de gerçekleşememişti. Sanatseverleri bekletmek istemeyen CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 15'inci edisyonunu 21 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında sanal alemde meraklılarıyla buluşturmuştu.



Fiziki edisyonun ise 4-9 Mayıs arasında gerçekleşeceğini müjdelemişti. Ancak Covid-19 pandemisinde kritik seviyeleri aştığımız için fiziki edisyon maalesef yine ertelendi. Yeni tarih: 1-6 Haziran. Umarım bir kez daha ertelenmez…