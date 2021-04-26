Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan dahil edilip üç güne çıkartılınca, iş ve cemiyet hayatından birçok ünlü, Ege sahillerine gidip teknelerini denize indirdi. Genelde 19 Mayıs'ta tekne sezonunu açan elitler, pandemi etkisiyle bu yıl sezonu erkene çekmiş oldu. Göcek'teki bir arkadaşım, "Nisanda böyle olmazdı ama koylarda adım atacak yer yok" dedi.



Bedri Rahmi, Panço ve Sarsala gibi popüler koylarda tek bir tekne bağlayacak yer kalmamış! Serdar Bilgili ile oğlu Ali, Çiğdem Simavi, FB Kulübü Başkanı Ali Koç ve eşi Nevbahar Hanım, Erkut Soyak ve hayat arkadaşı Ayşe San teknelerinde güneşin tadını çıkarmış. Bu arada tekne sahipleri, yasaklara harfiyen uymuş. Kimse teknesinden çıkmamış, misafircilik oynamamışlar.



HASTANEYE KALDIRILDI

Vaka sayısında azalma olsa da, Covid-19 illetinin maalesef halen bir sürü tanıdığım kişiye musallat olduğunu duyuyorum. Madonna, Kate Winslet, Kate Moss, Beyonce, Rihanna gibi yıldızların mücevher markası Bee Goddess'in yaratıcısı Ece Şirin ve tasarımcı nişanlısı Cemil Dinçmen de virüse yakalandı.



'Yüzüklerin Efendisi' olarak nam salan Cemil Bey, hastalığı hafif atlatanlardan ama maalesef Ece Hanım, Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmış. Umarım virüsü yenip bir an önce sağlığına kavuşur.



LONDRA'DA TÜRK RÜZGARI ESTI!

İngiltere'de yaşayan Türk modacı Zeynep Kartal ile ünlü Türk mücevher markası Cadaro, Londra'da birlikte konsept bir mağaza açtı. Londra'nın kalbi Knightsbridge'te yer alan Concept Store London adlı mağazanın açılışı için Zeynep Kartal ile Cadaro Mücevherat'ın ikinci kuşak temsilcisi Oğulcan Yıldız, hafta sonu bir açılış daveti verdi.



Davete, T.C. Londra Kültür ve Tanıtım Ataşesi Arzu Kahraman, Maya- Fahed Hariri, Zuhal Şeker, Crisine McGuinness, İpek Taneri Dumanoğlu, Naomi Jane Adams ve Jacqui Brantjes Pittack gibi birçok ünlü isim katıldı. Sevilen şarkıcı Victoria Ekonova'nın performansı da açılışa büyük renk kattı.