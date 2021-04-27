Ekim 2019'da Emir Sarıgül'den boşanan, cemiyet hayatının ünlü ismi Fatoş Altınbaş ile Temmuz 2020'de Yasemin Çağlar'dan boşanan Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya aşk yaşıyor. Evet, yanlış okumadınız... Fatoş Hanım ile Burak Bey'in geçen yıl bir ara aşk yaşadıkları konuşulmuş ancak aralarındaki dostluğun yanlış yorumlandığı ortaya çıkmıştı. Geçen hafta haklarında yeniden aşk dedikoduları ayyuka çıkınca işin aslını öğrenmek için hem Fatoş Altınbaş'ı hem de Burak Kaya'yı aradım.



Burak Bey "Fatoş Hanım ile birlikteyiz, dostluğumuz birkaç ay önce aşka dönüştü" derken Fatoş Hanım da "Burak Bey ile bir dostluğumuz vardı. Bu dostluk zamanla aşka evrildi" dedi. Mutlu bir birlikteliklerinin olduğunu söyleyen çiftin mutluluğu daim olur inşallah. Fatoş Altınbaş, Emir Sarıgül ile 11 yıl evli kalmış ve bu evlilikten iki çocuğu olmuştu. Burak Kaya'nın da Cavit Çağlar'ın kızı Yasemin Çağlar 13 yıl süren evliliğinden iki çocuğu var.



ÜÇÜNCÜ TORUN YOLDA

Mayıs 2019'da eşi Metin Aşık'ı çok genç yaşta kaybeden Hülya Aşık, üçüncü torununu kucağına almaya hazırlanıyor. Hülya Hanım'a bu mutluluğu yaşatacak kişi, Fenerbahçeli eski yönetici oğlu Murat Aşık ile Aralık 2019'da nikah masasına oturan fanatik Beşiktaşlı gelini Gökçen Aşık. 13 haftalık hamile olduğunu öğrendiğim Gökçen Hanım'ın bebeğinin cinsiyeti henüz belli değil.



Gökçen Hanım'ın da, ilk evliliğinden bir kızı olan Murat Bey'in de gönlünden bir erkek geçtiğini duydum. Kızı Eda Aşık'tan bir kız torunu olan Hülya Hanım da, bu kez erkek torun diliyormuş. Umarım Allah gönüllerine göre verir.



ÇILGIN SPORLARIN BEDELİ ÇİVİ OLDU!

Ekstrem sporlara olan düşkünlüğü ile tanınan, tam bir 'adrenalin bağımlısı' olan Mine Kalpakçıoğlu, şimdi bunun ceremesini çekiyor! Geçen hafta Sezai Taşkent ile evliliğinden olan oğlu Kaan ile gittiği Maldivler tatilinden dönen Mine Hanım, ayağının tozuyla bıçak altına yattı.



Omuz kasını yırtan Mine Hanım, ameliyat oldu. "Geçmiş olsun" demek için aradığım Mine Hanım, "Yıllardır yaptığım çılgın sporların bana hatırası, kemiğe çakılan bir çivi oldu" dedi. Mine Hanım'ın en üzüldüğü nokta ise, doktorunun üç ay boyunca her türlü sporu yasaklaması...



"Zor geçiyor ama iyileşeceğiz"

Koronavirüs illetinin mağdur ettiği ünlü isimlerin arasına geçen hafta Hande Demir de katılmıştı. Mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmadığını, sosyal mesafe kuralına uyduğunu, maskesiz dışarı adım atmadığını söyleyen Hande Hanım, yine de bu illet virüsün pençesine düşmekten kurtulamamıştı. Temmuz ayında ikinci kez boşandığı eşi Erdinç Acar'dan olan çocukları Aslan, Masal ve Mavi de koronavirüse yakalanmıştı.



Hastaneye yatmayan şanslılardan olan ve çocukları ile tedavisi evde devam eden Hande Hanım ile konuştum: "Zor geçiyor ama iyileşeceğiz" dedi. Umarım bir an önce sağlıklarına kavuşurlar.