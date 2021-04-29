Siz siz olun; Zorlu Holding'in patronu Ahmet Nazif Zorlu'dan DM'den mesaj alırsanız inanmayın! Çünkü Ahmet Bey'in bir Instagram hesabı yok! Evet, yanlış okumadınız… Ahmet Bey'in adını kullanıp sahte hesap açan bir uyanık, aralarında Prof. Dr. Osman Müftoğlu ve Osman Merzeci'nin de olduğu tam 1946 kişiyi kendisinin Ahmet Nazif Zorlu olduğuna inandırmış! Üstelik bir de kendisine inananları, istediği kişilere ulaşmak için kullanmış! Aralarında iş insanlarının da olduğu yüzlerce kişiye kendisini takip ettirmiş.



Sahibi olduğu markaların reklamlarında oynatmak isteğini söyleyip ünlü model ve oyunculara da ulaşmayı başarmış. Bana bu olayı anlatan da, başta bu kişinin Ahmet Nazif Zorlu olduğuna inanan, ancak sonrasında tuhaf isteklerinden şüphelenip kendisini bloklayan, ismi bende saklı tanıdık bir isim. Ondan bu bilgileri alınca, herkesi uyarmak istedim. Bu yazımın ardından sırra kadem basacağına şüphem yok! Ancak ola ki, sahtekarlığına devam edip arkadaş olmak için size de mesaj atarsa bilin ki; o kişi Ahmet Nazif Zorlu değil, bir sahtekar!!!



TEKNEDEN SONRA YAZLIK SATIN ALDI

Covid-19'u yenen Burcu Şendir, geçen hafta çocukları Duru ve Furkan, annesi Şenay Certel, ağabeyi ve yengesi Burak- Hülya Şendir ile Göcek'te tekne tatiliyle yaz sezonunu açmıştı. Tatil yaptıkları lüks tekneyi geçen ay satın aldığı ortaya çıkan Burcu Hanım'ın Bodrum'da da lüks bir yazlık satın aldığını öğrendim.



Burcu Hanım, Seba İnşaat'ın Bodrum'daki yeni inşaat projesi Seba Mare Gündoğan'dan aldığı yazlık villa için tam 1 milyon Euro ödemiş. Burcu Hanım, inşası devam eden villasını Temmuz ayında teslim alacak. Böylece Burcu Şendir de Bodrum'da 'ev'lenenler arasına katılmış olacak.



KIZLARIYLA BİRLİKTE YAZA HAZIRLANIYOR

Yaz mevsimi yaklaşırken, pandemi döneminde aldıkları kilolardan mustarip olanları haliyle bir telaş aldı! Yaz gelmeden fazlalıklarından kurtulmak isteyenler detoks merkezlerine akın ediyor. Bilgün Sazak da, Cem Boyner'den olan ikizleri Ayşe Boyner Telvi ve Elif Boyner Aygen ile birlikte detoks kampına girdi. Bodrum'daki Vitalica Wellness'ta, yaklaşık 10 gündür arınıp hafiflemeye çalışıyorlar.



Bilgün Hanım ve ikizleri, Pazar gününe kadar merkezde kalacaktı ancak yarın akşam başlayacak tam kapanma nedeniyle mecburen bugün evlerine dönecek. Umarım istedikleri kiloya ulaşmışlardır…



PİLEVNELİ DE BODRUM YOLCUSU

Türkiye'deki sanat ortamı için heyecan uyandıran işlere imza atan Murat Pilevneli, yaz sezonunda sanatı tatilcilerin ayağına götürmeye hazırlanıyor. Son olarak Dolapdere' deki galerisinde Refik Anadol'un çok ses getiren "Makine Hatıraları: Uzay" adlı sergisine ev sahipliği yapan Murat Bey, bu yaz hem Bodrum'daki Six Senses Kaplankaya'da hem de Mandarin Oriental'de Pilevneli Gallery'nin şubesini açacak.



Pandemi nedeniyle sezonu uzayan Bodrum'a göç etme kararı alan İstanbul'un popüler mekanlarının ardından İstanbullu bir sanat galerisi de bu modaya uymuş oldu.