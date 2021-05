Televizyonun dahi çocuğu Acun Ilıcalı, Eylül 2018'de Fransa'da nikah masasına oturduğu Şeyma Subaşı'dan 14 ayda boşanmıştı. Boşanmanın ardından uzun süre hayatına kimseyi sokmayan Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerinin mutlu mesut gittiğini düşünürken, Instagram hesabından paylaştığı tüm fotoğrafları aniden silen genç sevgili, kafaları karıştırmıştı.



Hatta bu yüzden çiftin ayrıldığı düşünülmüştü. Survivor çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile ilk kez fotoğraf paylaştı da ayrılmadıklarını anladık. Sosyal medyada yapılan bu ifşanın ardından aşıklar Miami'de ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın özel uçağıyla Dominik'ten Miami'ye gelen aşıklar, şehrin ünlü açık hava alışveriş merkezi Bayside Marketplace'da bir arkadaşımın objektifine yakalanmış. Önce alışveriş yapan aşıklar sonra da bir restoranda oturup yemek yemiş.



4 GÜNLÜK HASRET BİTTİ!

Flört etmeye başladıkları 2017 yazından beri leyleği sürekli havada gören Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, neredeyse dünyada ayak basmadık yer bırakmamıştı. Ancak Covid-19 pandemisi onları da vurmuş; aşıklar, en son Şubat 2020'de yurt dışında St. Moritz'e kayağa gitmişti.



Bir yıldan fazla bir süredir sadece yurt içinde gezen aşıklar, 17 günlük kapanma sürecini fırsat bilip, New York'a gitti. Hoş, önce ayrı düştüler. Nazlı Hanım tek başına New York'a uçtu; Hacı Bey de dört gün sonra peşinden gitti. Ağustos sonunda vuslata ermeye karar veren nişanlılar için bu tatil, uzun bir ön balayı olacak sanki...



DERİN BİR OH ÇEKMİŞLER!

Koronavirüs illetinin mağdur ettiği isimlerin arasına meğer iş insanı Adil Benardete de katılmış. Beyhan-Adil Benardete çiftinin oğlu Adilcan, geçen ay Ankara'da Sevda Çamlıca ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Bu seyahatte koronavirüse yakalandığı tahmin edilen Adil Bey, sevenlerini çok korkutmuş.



Eşi Beyhan Hanım, oğlu Adilcan ve Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve iki kez koronavirüse yakalanıp atlatan Rezzan Benardete'nin, Adil Bey'den iyi haber gelene kadar gözlerine uyku girmemiş. Neyse ki Adil Bey, virüsü yenmiş de derin bir oh çekmişler.



ÖNCE KEBAP SONRA EĞLENCE

Gece hayatına pek çok popüler mekan kazandıran Serkan Koca, karantina günlerinde de boş durmamış, geçen yıl Nişantaşı'nda yeni nesil ocakbaşı Cabbar'ı açmıştı. Koca, ortağı Bora Berker ile kısa sürede İstanbul'un en favori adreslerinden biri yaptığı Cabbar'ı yaz sezonunda Alaçatı'ya taşıyor.



Hem de bir ilke imza atıp; ocakbaşı ve kulübü birleştiriyor. Alaçatı Port'ta, 500 kişinin yemek yiyeceği, bin 200 kişinin de kulüpte eğleneceği bir mekan hazırlıyor. Alaçatı'daki yazlık Cabbar da, kışlığı gibi adından çok söz ettirecek gibi gözüküyor