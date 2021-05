Boşanacakları iddiaları uzun süre gündemden düşmeyen Beren Saat ile Kenan Doğulu, tam krizi aştı diye sevinirken, yine bir kriz patlak verdi! Daha doğrusu; Beren Saat'in 2004'te trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ı doğum gününde "Benim kahramanım" notuyla anması yine dedikodu kazanlarını kaynattı! Saat'in bu paylaşımını eşi Kenan Doğulu'ya saygısızlık olarak yorumlayan da var, vefat eden birini anmanın güzel bir vefa olduğunu savunan da... Aralarında yine bu yüzden bir tatsızlık çıkmaz diye ümit ederken dün çalan telefonum içime bir kurt düşürdü!



Çünkü arayan arkadaşım; Beren Saat'in, 17 günlük kapanma öncesi Zekeriyaköy'de oturan kankası Belçim Bilgin ile o civarda ev baktığını söyledi! Beren Saat ile Kenan Doğulu, yıllardır Beykoz Acarkent'te oturuyor ve orada gayet mutlu olduklarını biliyorum. Belki Avrupa yakasına geçmeyi planlıyor olabilirler. Belki de Beren Saat, kankasına yakın oturmak istemiş olabilir. Ancak Beren Saat'in sosyal medya paylaşımı ve ev bakması üst üste gelince, insanın içine kurt düşürüyor tabii. Umarım Beren Saat kendine bekar evi değil; eşi Kenan Doğulu ile oturmak için ev bakıyordur…



METİN HARA'DAN İNTERAKTİF ROMAN!

Bir dönem Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen yazar Metin Hara, beş yıl boyunca üzerinde çalıştığı Rüzgâr ile Karahindiba adlı yeni kitabını piyasaya çıkardı. Türkiye'nin ilk "İnteraktif İçsel Yolculuk Romanı" olan bu kitap okuru da kendi seçimleriyle bambaşka yolculuğa sürükleyecek. Bu serüven boyunca ana karakterler her içsel dönüşüm yaşadığında karşınıza Qr kodları (adımlar) çıkacak.



Bu kodları okuttuğunuzda karşınıza faklı videolar ve ardından seçimini yaptığınız yolculuğun pratik uygulamaları sizi karşılayacak. Yeni ve farklı bir deneyim yaşamak isterseniz; aklınızda olsun.



HEM SANAT HEM TATİL YAPACAK!

İlk kez 2008'de geldiği İstanbul'a aşık olan Dominikli ressam Laura Margarita, 6 yıl önce de İstanbul'a yerleşmişti. İstanbul'dan sonra bir de Bodrum aşığı olan Margarita'nın geçen yıl olduğu gibi bu yazı da Bodrum'da geçireceğini öğrendim. Ancak geçen yıl tatil yaptığı Bodrum'da bu yaz çalışacakmış. Bodrum'un yeni oteli METT ile işbirliğine giden ünlü ressam, yaz boyunca otelin sanat galerisinde resimlerini sergileyecekmiş.



'Sunset by the Sea' adı altında topladığı eserlerinin yanı sıra üç büyük tablodan oluşan bir çalışması da otelin lobisini süsleyecekmiş. Bodrum'a gittiğinizde aklınızda olsun.



TÜRKBÜKÜ'NÜN YENİ ÜNLÜSÜ!

İstanbul'un popüler yeme-içme mekanları, bu yaz pandemi nedeniyle sezonu uzayan Bodrum'a göç ederken, ünlü kebapçı Köşebaşı ise iki yıl önce Bodrum'a şube açmıştı. Yalıkavak Marina'da hizmet veren kebapçının, bu sezon adres değiştireceğini öğrendim. Yalıkavak'tan Türkbükü'ne taşınan Köşebaşı, Hola Beach'in iskelesinde akşamları tatilcilere kebap keyfi yaşatacakmış.



Ünlü kebapçının yeni adresiyle birlikte konseptinde de değişikliğe gittiğini ve yemeğin ardından DJ müziğiyle eğlence de sunacağını öğrendim. Anlaşılan Türkbükü yine çok hareketli olacak.