Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in büyük oğlu ve gelini Adnan-Begüm Şen, yedi yıl önce bugün (19 Mayıs 2014), hayatlarının en büyük acısını yaşamış; oğulları Alp Ali Şen'i 17 yaşında talihsiz bir kaza sonucu kaybetmişlerdi. Şile'de kendi kullandığı UTV araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Alp, bugünkü 7'nci ölüm yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında dualarla anılacak.



Ancak Haziran 2016'da küçük oğulları Can'ın eğitimi için Los Angeles'a yerleşen Adnan-Begüm Şen çiftinin bugünkü anma törenine katılmayacağını öğrendim. Şen çifti, geçen yıl seyahat yasakları nedeniyle Alp'in 6'ncı ölüm yıldönümüne de katılamamıştı.



Bu yıl gelememe nedenlerini öğrenemedim ama umarım önemli bir şey yoktur. Mezarı başında dedesi Ali Şen, amcası-yengesi Metin- Aslı Şen ve halası Suzan Şen'in de katılacağı törenle anılacak olan Alp, nurlar içinde uyusun.



DUBAI'DE AŞK TATİLİ

Aile babası portresi çizen DJ Doğuş Çobakçor hızlı bir çapkın çıkınca, iki çocuğunun annesi Begüm Yücel tarafından kapıya konmuştu. Eşinin sosyal medyasında 20 farklı kızla yazışmalarını yakalayan Begüm Yücel, soluğu mahkemede almış, geçtiğimiz eylül ayında sekiz yıllık evlilikleri bitmişti. O 20 kızdan biri mi bilmem ama Çobakçor'un uzun süredir Asya Hocaoğlu ile flört ettiğini duyuyordum.



Taze dul olduğu için ilişkisini gizli-saklı yaşamaya çalışan Çobakçor, yeterli sürenin geçtiğine karar vermiş anlaşılan! Çünkü önceki gün, Dubai'ye tatile gittiği sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşıp aşkını ifşa etti!!!



FOTOĞRAFLAR YİNE SİLİNDİ!

Çapkınlar Ligi'nin hızlı oyuncusu Nuri Ensari ile tasarımcı Aslı Sipahi, geçen yıl Ocak'ta flört etmeye başlamış, herkesin çok uzun soluklu olmayacağını düşündüğü bu ilişki, Eylül'e kadar sürmüştü.



Eylül'de beklenen olmuş; ancak yollarını ayıran aşıklar, yine herkesi şaşırtıp Şubat'ta tekrar flört etmeye başlamıştı. Şubat'tan bu yana sosyal medyada sık sık mutluluk pozları paylaşan aşıkların mutluluğuna yine gölge düşmüş! Aslı Hanım, Nuri Ensari ile sosyal medyasından paylaştığı mutluluk pozlarını yine sildiğine göre, yama dikiş tutmamış anlaşılan!



YENİ SEZON HAZIRLIĞI TAMAM

2017 yazında Alaçatı'da kapılarını açan ve kısa sürede köyün en popüler mekanlarından biri olan Limon Köyiçi, beşinci yılında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Alaçatı klasiği haline gelen mekanın kurucu ortaklarından Yasin Becek, "Hepimiz için zor geçen bir süreçteyiz. Eski alışkanlıklarımıza tedbiri elden bırakmadan dönmek istiyoruz.



Limon Köyiçi'nde aldığımız önlemlerle misafirlerimize konfor ve hijyen sunarken, yerel tatlarla menümüzü zenginleştirdik" dedi. İnşallah vaka sayıları iyice düşer de Yasin Becek'in dediği gibi eski alışkanlıklarımıza döneriz, tabii tedbiri elden bırakmadan…