Şubat başında Covid- 19'a yakalanan ve 17 Şubat'ta entübe edilen Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı ile ilgili sonunda müjdeli haber geldi. Babacan tavırlarıyla 7'den 70'e herkesin çok sevdiği Hayri Yazıcı, uyandırıldı. Ancak Hayri Yazıcı, Şubat başında yatırıldığı Taksim'deki özel hastanede değil, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede gözlerini açtı!



Evet, yanlış okumadanız… Eşi Lale Hanım, kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer çifti, 2014'te böbrek nakli olduğu için üzerine titredikleri Hayri Yazıcı'nın entübe süresinin uzaması nedeniyle, hastane değişikliği yapmaya karar verdi. Nakil olduğu hastanenin doktorları, birkaç gün sonra Hayri Yazıcı'yı uyandırdı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hayri ağabey, umarım tez zamanda normal odaya geçer, ardından da taburcu olup sevdiklerine kavuşur…



MİAMİ'DE 'EV'LENECEKLER!

Bayram tatilini kızları Aslıgül ve Nazlı ile Göcek'te demirli teknesinde geçiren Fikret Orman'ın, bayramda ayrı düştüğü sevgilisi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Miami'ye tatile götürdüğünü öğrendim.



Miami'de yaşayan bir arkadaşım, mutlulukları dillerden düşmeyen aşıkların satın almak için Miami'de ev gezdiğini söyledi. Bu arada bol bol yeni sezon alışverişi de yapan aşıkların Miami'nin ardından tatillerine, Meksika'ya geçip Tulum'da devam edeceğini öğrendim. Bu yaz evleneceklerine kesin gözüyle bakılan aşıklar, bir nevi ön balayı yapıyor diyebiliriz…



FENERBAHÇE İÇİN RUTİNİNİ BOZDU!

Mehmet Dereli, sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği sevgilisi Elaine Fonseca ve 30 Temmuz'da dünyaya gelen, nüfusuna almasa da 'babalık' yaptığı Olivia ile Mart'ta Miami'ye gitmişti. Her yıl şubat-mart gibi Miami'deki evine giden, haziran başında da dönen Mehmet Bey, bu rutini bozup 15 Mayıs'ta sevgilisi ve 'kızı' ile İstanbul'a döndü.



Erken dönüşün sebebini öğrendim. Meğer Fenerbahçe'de ikinci kez başkanlığa talip olan Ali Koç'un listesinde Mehmet Dereli'nin de adı geçiyormuş. Şimdilerde teknesiyle Ege koylarında turlayan Mehmet Bey, bakalım listede yer alacak mı?



ALAÇATI YENİ SEZONA HAZIR

İstanbul'a pek çok popüler lezzet durağı kazandıran başarılı iş insanı Erhan Ece, İstanbul'daki 40 yıllık aile markası Sayfiye Ocakbaşı'nı iki yıl önce Alaçatı Port'a da taşımıştı. Nişantaşı'nda karşılaştığım Erhan Ece, Alaçatı'da yine aynı adreste hizmet vereceklerini ve tüm hazırlıkları yapıp sezona hazır olduklarını söyledi.



Ece, bu sezon kahvaltı servisine başlayacaklarını da müjdeledi. Sayfiye Ocakbaşı'nın kebaptaki başarısını, kahvaltıda da göstereceğine şüphem yok. Alaçatı'ya giderseniz muhakkak uğrayın; pişman olmazsınız.