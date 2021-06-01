Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton'un üçüncü kez damat olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. İlk evliliğini, Danimarkalı Femke Diskois'le, ikincisini Temmuz 2006'da evlenip Ocak 2008'de boşandığı Nilüfer Zapçı ile yapan Vedat Alaton, sevgilisi Seda Söğütlü ile Aralık ayında sessiz sedasız Malta'da evlenmişti. 1999'da boşandığı Femke Diskois'den bir çocuğu olan 58'lik damat Vedat Bey için, "Bakalım 'Yaşlı Baba Ligi'nde yer alacak mı?" diye yazmıştım.



Öğrendim ki, meğer Vedat Bey ile Seda Hanım da 'önce bebek sonra nikah' modasına uymuş! Çiçeği burnunda gelin Seda Hanım sekiz aylık hamileymiş. Karnı burnunda olan Seda Hanım'ın ve Vedat Bey'in, sürpriz olsun diye önümüzdeki ay doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek istemediği de kulağıma geldi. İlk kez anne olacak Seda Hanım ve 58 yaşında ikinci kez baba olacak Vedat Bey, heyecanı ikiye katlamış gibi görünüyor. Allah gönüllerine göre versin…



ESKİ GÜNLERİNİ ARATMIYOR!

Güzide Duran ve Hande Yener ile yaşadığı aşklarla bir dönem adından söz ettiren mimar Moris Kohen, Merve Kotil'den boşandıktan sonra eski hızlı günlerine geri döndü! Boşanmanın ardından geçen yaz ressam Sedef Gali ile flört etmeye başlayan Moris Kohen'in bu ilişkisi kısa bir süre önce bitmişti. Moris Bey, arayı hiç açmadan yeni bir aşka yelken açmış bile. Moris Bey'in gönlünün yeni sultanı da tanıdık bir isim: İçim Gömeç…



Serdar Angın ile beş yıllık ilişkisini birkaç ay önce noktalayan İçim Gömeç ile Moris Kohen'in mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Ne diyelim; Allah bozmasın…



YEŞİLLE MAVİYİ BULUŞTURDU!

İstanbul'un elitleri tam kadro Bodrum'a göçmeye hazırlanırken Türkbükü'nün en gözde otellerinden No:81 Hotel de hazırlıklarını tamamlayıp misafirlerini beklemeye başladı. Otel, pandemiden dolayı açık hava ve doğaya hasret kalan elitler için bahçesini genişletip yenilemiş ve adeta botanik bahçesine dönüştürmüş.



Sosyal mesafeyi düşünerek sahilindeki güneşlenme alanlarını da genişleten otelin bu sezon misafirlerine bir de sürprizi olduğunu öğrendim. Otel, bir sushi bar açmış ve yaz boyunca tatilcilere sushi ziyafeti çekecekmiş. Bodrum'daki adresiniz henüz belli değilse yeşille maviyi buluşturan No:81 aklınızda olsun.



İSPANYOL DAMAT MUTFAKTAN ÇIKMIYOR!

2014'te Hilal Kosif ile evlenip ülkemize damat gelen İspanyol Javier Piles, mutfaktaki maharetini konuşturmaya devam ediyor. 'Erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçer' sözünü adeta tersine çeviren İspanyol damadımız, ülkesinin en popüler yemeği olan paella ile Hilal Hanım'ın kalbini çalmıştı! Sık sık mutfağa girip ailesine ve dostlarına paella ziyafeti çeken Javier Piles, hafta sonu yine mutfaktaydı.



Hamarat damat, paella'sı ile yine herkese parmaklarını yedirdi. Hilal Hanım da paella yaparken eşinin fotoğrafını çekip 'Benim şefim' notuyla sosyal medyada paylaştı.