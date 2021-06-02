Hatırlarsınız… İbrahim-Demet Kutluay çiftinin 11 yıllık evliliklerinin bitmek üzere olduğunu, tüm Türkiye 12 Ekim 2016'da bu köşeden öğrenmişti. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, uğruna eşinden boşandığı Edwina Sponza ile beş yıllık (bilinen!) büyük aşkının bittiğini de ilk benden öğrenin...



Hoş, şimdiye kadar kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu Kutluay ile Sponza'nın önceki hafta yine ayrıldıklarını duymuş, her zamanki gibi yine öpüşüp-barışırlar diye yazmamıştım. Ancak bu seferki kesin gibi! Çünkü kulislerdeki TOP 10'da bir numaralı dedikodu; İbrahim Kutluay'ın kalbini yeni bir aşka açtığı…



AYAKLARI YERDEN KESİLMİŞ!

İbrahim Kutluay'ın gönlünün yeni sultanı da tanıdık bir isim: Ünlü Youtuber ve aşçı İdil Yazar. 2017'de Tolga Tatari'den boşandıktan sonra adını aşk dedikodularından uzak tutan İdil Yazar ile İbrahim Kutulay'ın aşkı daha çok taze. Ancak bu aşka şahit olanların söylediğine göre, çiçeği burnunda aşıklar, mutluluktan bulutların üzerinde geziyormuş!

Görünen o ki Kutluay, Sponza'yı unutmuş! Bakalım daha önce de birkaç kez ilişkisine sahip çıkan Sponza için de aynı şey geçerli olacak mı?



ÜÇ AYLIK HAMİLE

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olup olmadığı, şu sıralar magazin gündeminin başlıca konusu! Gizemli pozlarla sosyal medyayı sallayan 30 yaşındaki fenomen, bir açıklama yapmadığı için takipçileri de ikiye bölünmüş durumda! Doğrusunu yine benden öğrenin…



Hamile diyenler kazandı! Evet, Şeyma Subaşı hamile; hem de üç aylık. Eylül 2017'de nikah masasına otururlarken Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın mutluluğuna, 4 yaşındaki kızları Melisa da şahitlik etmişti. Subaşı, bu kez karnındaki bebeğiyle gelin olacak gibi gözüküyor.



HALAS ARTIK DÜNYA JET-SET'İNİ AĞIRLAYACAK

Koç Ailesi'nin sahibi olduğu ve kışın Boğaz'da yazın Ege kıyılarında Türk jet-set'ini ağırlayan 'Halas 71' adlı yat artık dünya jet-set'ine hizmet edecek. Caroline Koç, Çiğdem Simavi'nin 2008'de merhum eşi Mustafa Koç ile kendisine devrettiği Halas 71'in işletmesini, geçen yılın sonunda Maçakızı'nın patronu Sahir Erozan'a vermişti.



Bodrum'daki oteliyle adını dünyaya duyuran ve dünya jet-set'ini ağırlayan Sahir Erozan, adını 'Maçakızı Halas 71' olarak değiştirdiği yatı yeniden dekore edip jet-set'e hitap edecek şekilde çok lüks atmosfere büründürdü. Bakalım yatın ilk ünlü konukları kimler olacak…



TATİL İLE EĞLENCE BİR ARADA

Bodrum'un gözde otellerinden Highlight Hotel Yalıkavak sezona hazır. Hamit Tecer ve oğlu Samet Tecer'in sahibi olduğu, Yusuf Erbaş'ın genel müdürlüğünü yaptığı, 'Güvenli Turizm Sertifikası' bulunan otel, şık odaları, romantik ortamı ve kendi bünyesinde yer alan popüler beach'i ile Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda misafirlerini ağırlayacak.



Pandemi nedeniyle yarı kapasiteyle hizmet veren Highlight, iddialı mutfağı ve ünlü isimlerin sahne alacağı beach partileri ile bu yaz adından sıkça söz ettirecek gibi gözüküyor.